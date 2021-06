Es obsoleto invertir en nuevas refinerías

Con la proyección de que para el 2030 el consumo de gasolina para autos se reduzca hasta en un 80%, resulta obsoleto adquirir o construir nuevas refinerías, aseguró el presidente de la asociación "México, Comunicación y Ambiente A.C., Carlos Álvarez Flores”.

En esta década el combustible ya no es negocio.

El ambientalista explicó que el gobierno federal tiene cada vez menos dinero para invertir en Pemex, por lo que resulta más barata la gasolina importada y puso como ejemplo la compra de la refinería Shell, ubicada en Texas, que el gobierno mexicano adquirió recientemente y la cual catalogó como un “show”.

“Esta refinería no nos hará autosuficiente, esa refinería también es vieja y chatarra, de hecho los dueños de esta refinerías, en estos últimos dos años, se están deshaciendo de seis refinerías que tenían en el mundo, porque ellos ya saben que para el 2030 ya no habrá necesidad de tanta gasolina, a lo mejor una parte muy pequeña un 15 ó 20% seguirá utilizando este combustible, pero en esta década ya no es negocio, estos negocios ya se van, se tienen que ir, porque vienen los autos y camiones eléctricos, híbridos y se habla también de nitrógeno”.

Señaló que en el mercado diversas compañías ya han señalado otras opciones como lo anunciado por Volkswagen, quien dijo que en el 2025 todos sus autos van a ser eléctricos, caso similar al de Toyota, quienes ya tienen tres o cuatro modelos híbridos y eléctricos, manifestó que el mismo Porsche acaba de sacar un auto eléctrico 100%, lo que indica que ya todas las empresas los tienen sólo falta que lo corran a todos sus modelos.

Carlos Álvarez dijo también que el actual gobierno federal mantiene una postura anticuada y visión obsoleta, pues no tiene caso construir una nueva refinería ya que sería tirar 10 mil millones de dólares, cuando acaba de comprar las acciones de una que puede producir lo mismo por menos dinero.

Puntualizó que pese a estar próxima esta transición no quiere decir que vayan a desaparecer los vehículos de gasolina pero se puede cambiar la ecuación. “Ahorita hay muy pocos autos eléctricos, pero yo les aseguro que para el 2030 podríamos llegar a eliminar el 80% de los autos”.

Esta conversión también contribuirá enormemente a que el país reduzca el 22% de sus emisiones de carbono para el 2030 y cumplir con el acuerdo de París, pues este gas que contribuye al efecto invernadero.