Es necesario usar el cubre bocas

Luego de que se publicara en el Periódico Oficial el acuerdo del Comité Estatal para la Seguridad en Salud la obligación del uso de cubre bocas en espacios públicos abiertos y cerrados, los salmantinos consideran que es buena medida y esperan que esta se acate pues es momento de pensar en todas las personas y ser solidarios para frenar los contagios por coronavirus.





Cecilia quien es estudiante dijo que “en lo personal pienso que es importante el uso de cubre bocas, estén o no enfermos, creo que es una manera de protección no solo para mí si no para todas las personas con las que nos rodeamos. Creo que se debería de pensar en el bienestar no solo de uno mismo , sino de los demás”.

Camila quien es estilista, señalo que “si el cubre bocas ayuda a disminuir la propagación del virus, todos debemos ser solidarios y pensar no solo en uno mismo... Juntos podemos lograrlo, así que a mí me parece muy bien que sea obligatorio su uso”.

Jesús señaló “es muy bueno que todos usen cubre bocas. Yo, como operador de transporte público, el gobierno nos obligó a portarlo, pero la gente sigue sin traerlo, les vale y creo que así como a nosotros nos impusieron medidas también la gente las debe de tener, porque si unos se cuidan y otros no esto nunca se va acabar”.

Carlos quien vende tacos dijo “vendo tacos y uso cubre bocas. Trato de protegerme y cuidar a mis clientes pero hay quien viene y no lo usa, le pides que se lo pongan o que respete la distancia y se enojan, pero la llevamos todos, lo malo que también quienes nos cuidamos y tratamos de hacer bien las cosas”.

Martín explicó que no le “gusta usarlo, lo traigo porque te lo exigen para entrar a todos lados, ahora si es obligatorio mas lo tendré que usar”.





Ante la obligatoriedad de uso de las mascarillas también se recomendó que estas sean preferentemente lavables, además de seguir con las medidas de cubrirse la boca al toser o estornudar con pañuelo desechable o ángulo interno del brazo, no escupir ,en caso de ser necesario utilizar pañuelo desechable y tirarlo correctamente.

También lavarse las manos o usar gel antibacterial en forma frecuente, no tocarse la cara ojos, nariz y boca, abstenerse de saludos que impliquen el contacto físico y mantener una distancia de al menos 1. 5 m entre las personas.





