Es necesario el regreso al aula

Ante un posible regreso a clases presenciales en las escuelas guanajuatense analizado por la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) para 2021; la ciudadanía manifestó como positiva esta opción, pero bajo estrictos protocolos sanitarios.

Sin embargo algunos salmantinos consideraron que esta opción pondría en riesgo latente a los infantes, ya que la pandemia no ha terminado y un posible regreso a semáforo rojo son motivos preocupantes.

“Pues yo sí quisiera que regresaran porque se atrasan y de por sí no aprenden mucho y pues por otro lado no por la enfermedad que anda (pandemia de la Covid-19)”, dijo, Susana.

“Pienso que está bien, ya se expone la familia al salir padres y madres a trabajar, ya que la Educación en México es deficiente y de esta forma en línea es más”, explicó Ezequiel León.

“Yo creo que somos incongruente como sociedad, porque los proteges de la escuela pero los expones en fiestas, en calles, en centros comerciales”, expresó Isela Vargas.

Otros prefieren que sigan trabajando de manera virtual la impartición de clases.

“Pues yo creo que está mejor, ya que con este sistema en línea se atrasaron las cosas porque no es lo mismo, ya que hay papás que no le entienden a las tareas de sus hijos y se quedan atorados e incluso no saben usar una computadora y eso lo vuelve aún más difícil”, indicó Jazmín Estefaní.

“La nueva normalidad está afectando mucho y aún más a los niños y adolescentes. Es bastante el estrés, por el que se están viendo afectados. Para mí es una buena opción, mientras se tomen las medidas y precauciones correctas de salud que sea un trabajo en quipo, tanto de alumnos, padres de familia y docentes”, señaló Antonia Sánchez.

La mayoría de los ciudadanos manifestaron que es un mecanismo necesario el regreso a clases presenciales, pero hubo otros como es el caso de Guadalupe Diosdados, quien es ama de casa, la cual señaló que no es el momento oportuno para regresar a las aulas, ya que la temporada invernal y la previsión de un regreso a semáforo rojo vuelven más vulnerable a los niños y niñas.