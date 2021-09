Es en el Irekua o en ninguna parte

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que la Torre de Consultorios de Especialidades Médicas del Hospital General de Irapuato no puede ser construida en otro punto de la ciudad, pues incluso el proyecto original ha sido avalado por el Gobierno Federal y de concretarse la obra, los afectados serán los miles de enfermos irapuatenses atendidos en ese nosocomio, que está saturado de su área de urgencias.

Durante su visita a Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reiteró su postura y dijo que si la Torre de Consultorios de Especialidades no se realiza en Irapuato, la inversión de más de 100 millones de pesos se irá a Xichú, para construir un hospital en ese municipio.

“No se puede hacer otro hospital, no hay dinero ni autorización para hacer otro hospital, tiene que hacerse la torre médica pegada al hospital, tiene hasta lógica, ¿cómo mueves a los pacientes de un hospital a una torre médica si no están juntos? Porque dicen 'pues póngalo en otro lugar', no se puede, tiene que estar junto, entonces ojalá que reine la prudencia y se logre este proyecto por el bien de los irapuatenses, pero si no quieren los irapuatenses, pues ni modo”, señaló.

El Gobernador de Guanajuato explicó que tampoco puede llevarse la torre a otro punto, pues para ello se necesita del aval de la Federación, que incluso dio su aprobación para realizar dicha torre en el Irekua.

“No se puede, no cabe, ya está el proyecto, a parte nos lo autoriza la Federación, un hospital nuevo o una ampliación nos lo autoriza la Federación, así que entonces ojalá que ellos de verdad tengan esa prudencia, que busquemos cómo mitigar el impacto ambiental, sembremos más árboles, busquemos más áreas verdes, pero realmente el proyecto ya está autorizado, ya está licitándose, ahí está el proyecto y si no, se va a perder el recurso y tristemente los enfermos de Irapuato lo van a padecer, porque necesitan de esa torre médica, necesitamos arreglar ese hospital que vale la pena”.





El Gobernador llamó a la prudencia para permitir construir la torre del HG.





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo refirió que varios irapuatenses se le han acercado para pedirle la construcción de la Torre de Consultorios de Especialidades, pero dijo que si está el amparo, no se puede hacer nada.

“Me encontré con una doctora del Hospital General de Irapuato y decía 'gobernador, háganos la torre' y yo sí se las quiero hacer, ahí está el dinero, pero es importante que entiendan que no podemos ir contra un amparo y si un grupo de irapuatenses no quiere que se haga, yo ese dinero no lo puedo guardar, lo tengo que enviar a otros lugares y yo lo mandaría para construir un hospital en Xichú, que necesita también, entonces ojalá que reine la prudencia y que entienda que lo que se busca es un hospital integral”.

El Juez Noveno de Distrito resolvió conceder un amparo a un grupo de ecologistas que se opusieron a la construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General en mil metros cuadrados del Parque Irekua y por ello los trabajos tuvieron que suspenderse y por ello no se ha podido concretar la obra, que serviría para desfogar espacios en el Hospital General y ampliar con ello las áreas de urgencias y quirófanos, que ya están saturadas.