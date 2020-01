Errores y desaciertos en primer año de la 4T: Romero Hicks

En 13 meses de gobierno, Andrés Manuel López Obrador aún no ha entendido que es el presidente de todos los mexicanos y no un candidato en campaña, ni tampoco ha comprendido que la vendetta no debe ser usada para tomar decisiones ni para gobernar.

Así lo manifestó el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien dijo que en un año y un mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste no ha tenido cercamiento con los diputados federales que no forman parte de la coalición “Juntos haremos historia”.

“No se ha reunido una sola ocasión con diputados que no sean de la alianza 'Juntos haremos historia', a un año y un mes, eso no se hace en ninguna democracia seria en el mundo; habla el 98% del tiempo, habla y no escucha y cree que por ir un fin de semana a una entidad federativa, a predicar, a regañar, a lo que hace, está en contacto con la población, pero eso no ha funcionado para que el país mejore”, dijo el diputado federal panista.

Tenemos muchas crisis en el país: una crisis de seguridad, una de economía, una de sociedad, no hay política exterior y para vergüenza de nosotros, nuestro Presidente está ausente y, sobre todo, está desmantelando las instituciones democráticas





Juan Carlos Romero Hicks | Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados

En entrevista con el director estatal de Organización Editorial Mexicana, Alejandro Herrera Sánchez, Juan Carlos Romero Hicks señaló que en 2020 el PAN buscará fortalecerse como un verdadero contrapeso, donde el objetivo no es estar en contra de las decisiones que emanen del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que esas decisiones impacten en todos los mexicanos y no sólo en algunos, sobre todo con actos clientelares que, advierte, podrían incrementarse este año.

Por ello, dijo que en el PAN impulsaron hacer públicas las reglas de operación de los programas sociales, así como el padrón de beneficiarios, pues en 2019 fueron destinados 400 mil millones de pesos en programas sociales “que no tenían reglas y eso generó dádivas clientelares que no convienen y que además no atienden al tema de la pobreza y desigualdad”.

Dictadura de ocurrencias

Juan Carlos Romero Hicks dijo que 2019 debe servir para aprender de los errores cometidos, pues fueron más los yerros que dejaron mal posicionado a México en el extranjero, desde dar asilo político a Evo Morales sin que éste lo solicitara, además de permitir que desde México éste tuviera ingerencia en la política de Bolivia, hasta la liberación del Ovidio Guzmán que mostró al gobierno rendido ante la delincuencia.

“Es una dictadura de ocurrencias, estamos frente a un gobierno autoritario, centralista, represor que quiere tener vigilancia sobre sus ciudadanos, control financiero sobre sus ciudadanos, que está enfermo de paranoia, a mí me han acusado de ser granjero de bots, reté que hagan públicamente la demostración y no lo hicieron y estamos señalados como enemigos del régimen porque no resisten a la disidencia y cuando un gobierno le teme a la ciudadanía, está enfermo; cuando escucha a la ciudadanía, está en la construcción de una democracia y la democracia no sólo es el momento electoral, es una forma de vida y estamos perdiendo los contrapesos democráticos”.

Por eso nuestra insistencia es no tener un presidente que tenga una vendetta, sino que venga a gobernar, que se asuma como Jefe de Estado, que entienda que es el presidente de todos los mexicanos

Para Romero Hicks, el desdén desde el Gobierno Federal hacia contrapesos como el Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial, el Instituto de Acceso a la Información Pública o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social dan muestran de autoritarismo y para muestra fue la reducción de más de tres mil millones de pesos que eran destinados para organismos autónomos.

“El presidente desdeña a cualquier persona y a cualquier institución que no piense como él. No entienden que ganaron una elección, creen que ganaron una revolución y no se ha hecho una revolución y le llaman la 4T, pero jugando con palabras me gusta decir que es la Cuarta Trastornación, no transformación, porque en la humildad de la historia, es la historia la que consigna que se hizo una transformación y no el supuesto salvador que la presenta como tal”.

Política de venganza

2019 fue un año de errores de los que se tiene que aprender, dijo el diputado Juan Carlos Romero Hicks.

Para Juan Carlos Romero Hicks, la "vendetta" también ha sido usada como forma de gobierno y para muestra el caso de Guanajuato, el principal bastión panista del país.

“Hace casi un año, en el mes de enero, por corrupción, porque la ineficiencia es corrupción, llegó el desabasto a Guanajuato, actualmente no hay una sola obra importante de carácter federal en ninguno de los 46 municipios y por consecuencia tampoco hay una obra estatal considerable, el presupuesto que va a operar este año no tiene ningún grado de federalismo ni de vida municipal, más allá de las participaciones.

“Por eso nuestra insistencia es no tener un presidente que tenga una vendetta, sino que venga a gobernar, que se asuma como Jefe de Estado, que entienda que es el presidente de todos los mexicanos”.

No todo está perdido

Juan Carlos Romero Hicks refirió que el presidente debe ponerse a gobernar para todos, sin venganzas.

Sin embargo, Juan Carlos Romero Hicks aseguró que no todo ha sido mal en este primer año del gobierno de la 4T, pues dijo que tiene que destacarse que hay nociones de querer combatir la corrupción, nociones de querer tener austeridad, que se ha presentado una nueva forma de que el presidente se presente ante los ciudadanos, también que se ha buscado tener un equilibrio en finanzas, aunque sigue habiendo subejercicio y sobre todo que pese a todo lo negativo, la ciudadanía aún mantiene la esperanza de que el país puede mejorar.

Por ello, dijo que los diputados del PAN buscarán en el próximo periodo legislativo impulsar las reformas legales que permitan lograr mejores condiciones para el país, pero también, desde su trinchera, frenarán todo intento de abuso clientelar, además de que no permitirán que las instituciones del país sean debilitadas a contentillo del gobierno en turno.