Error de la Corte aprobar consulta

Carlos Origel Arrache, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato, aseguró que una consulta constitucional para investigar a los expresidentes de México es un error, pues señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de hacer ese trabajo aún sin consultar a la ciudadanía, el cual debió iniciarse desde que aparecieron las pruebas.

El Dato...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de que sea realizada una consulta ciudadana, para que las personas decidan si quiere o no que los expresidentes sean investigados y enjuiciados por delitos.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que es constitucional la consulta ciudadana para determinar juzgar e investigar a los expresidentes de México que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador; el presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato (BAEG) señaló que es innecesario, ya que la autoridad tiene el deber de hacer esos trabajos y no dejarlo como opción para involucrar a la ciudadanía.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación definitivamente se equivocó en esta resolución al declarar constitucional una consulta para hacer algo que obligatoriamente ellos tienen que hacer, independientemente de cualquier consulta, cuando una persona o autoridad tienen los elementos necesarios y pruebas para denunciar a alguien por algún delito que haya cometido, sea presidente o expresidente, tiene la obligación constitucional y legal de denunciar a esas personas”.

Te Puede Interesar:

Local Refrendan alianza comercial GTO-EU

Carlos Origel Arrache reiteró que las denuncias e investigaciones tienen que proceder por ley, y no dejarlo como una opción a lo que decida la ciudadanía, ya que en caso de que las personas respondan que no quieren enjuiciar a los expresidentes, la investigaciones no serían realizadas y se estaría violando la ley.

“¿Qué pasaría si en esa encuesta la gente dijera que no quiere que se juzguen a los expresidentes? Entonces no van a iniciar nada, eso si es violar la ley, porque las autoridades tiene la obligación, no es que si quieren o no, no es opcional, tienen la obligación de que si conocen hechos delictivos, los tienen que poner de inmediato en el conocimiento de la Fiscalía General de la República. Fue un error, un precedente muy negativo para el prestigio de la gente”.