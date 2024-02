Invitan a salmantinos a unirse Ejército Mexicano

A través del gobierno municipal, el Ejército Mexicano invitó a los hombres y mujeres salmantinos a unirse a sus filas para defender la patria, como parte del servicio que se brinda para el país, por lo que, los interesados podrán acceder a diversos beneficios.

Te recomendamos: Invitan a salmantinos a unirse al Ejército Mexicano

Los interesados en formar parte del Ejército Mexicano pueden comunicarse al teléfono 55-4796-3828, algunos de los beneficios son los siguientes; seguro colectivo de retiro, servicio médico integral, fondo de vivencia militar, cursos nacionales e internacionales, seguro de vida, préstamos, vacaciones, aguinaldo y becas.

Estatura mínima 1.63 metros en hombres.

Los requisitos para pertenecer al Ejército Mexicano es ser ciudadano mexicano y no tener otra nacionalidad, tener entre 18 a 29 años 11 meses 30 días, estatura mínima 1.63 metros en hombres, Índice de Masa Corporal no menor a 18.5 y no mayor a 25.0, no haber pertenecido a instituciones policiales y/o Fuerzas Armadas, no contar con tatuajes visibles ni mayores a 10 cms., no presentar perforaciones en ninguna parte del cuerpo y no consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

La documentación a presentar es acta de nacimiento actualizada (al mes en curso), CURP, credencial vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) copia a color al 200 por ciento, comprobante de domicilio recomendable recibo de luz (constancia de radicación o residencia). No mayor a tres meses, certificado de educación mínimo secundaria o superior original o copia, cartilla o precartilla, original y copia, Registro Federal de Causantes (RFC), Firma electrónica (FIEL) opcional, copia de certificado de vacunas SARS-CoV 2 y copia del tipo de sangre.

A los interesados les aplican tres exámenes, el médico, toxicológico y psicológico y una vez que estén aptos, deben entregar la documentación y cumplir con los requisitos.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Los aspirantes que presenten tatuajes podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siempre y cuando: no se encuentren en lugares visibles con el uso de uniforme, tenga una dimensión máxima de 10x10 centímetros; las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito, y en caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor del 10% de la superficie corporal.