Equipan a cuerpos de seguridad

GUANAJUATO, Gto.- “Somos un gobierno que cumple, de leyes y de instituciones fuertes, con el firme compromiso de asegurar la paz en el estado”, aseguró el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su mensaje durante la 9ª. Sesión del Consejo de Seguridad.





En su intervención el mandatario estatal destacó el compromiso de los alcaldes de contar con corporaciones policiacas mejor capacitadas y bien remuneradas, que, si bien dijo aún faltan muchas cosas por mejorar, el compromiso es salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

En presencia de los munícipes de los 46 ayuntamientos, así como titulares del Gobierno federal, del Poder Legislativo y Judicial, Diego Sinhue realizó la entrega de patrullas tipo pick-up, motocicletas y diverso equipo policiaco en beneficio de 32 localidades, cuya inversión fue de 60 millones 500 mil pesos.

Del total de los recursos, corresponde dijo, a la primera ministración en favor de 32 municipios con un beneficio de 91 camionetas tipo pick up con radio móvil; 20 municipios con 50 motocicletas con una inversión de 10.4 millones de pesos; y 30 municipios recibirán 480 radios portátiles con una inversión de 21.4 millones de pesos.





Asegura gobernador que mantienen trabajo constante en materia de seguridad.





A dos años de haberse instalado el Consejo de Seguridad, resaltó que se ha reorientado el gasto público para garantizar que las corporaciones estén a la altura de la demanda ciudadana.

Recordó que se pasó de un presupuesto asignado a la Secretaria de Seguridad Pública de 800 millones a casi 2 mil millones de pesos, con lo que se logró crear fondos para tener corporación mayor capacitadas, y que representan un “tanque de oxígeno” para los municipios ante la desaparición de recursos federales.

Recalcó que se ha dado prioridad a la tecnología e inteligencia contra la delincuencia, aunado a que se impulsó la justicia cívica para atender los problemas vecinales, además de que celebró la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.





Trabajo de seguridad es responsabilidad de todos, dijo Rodríguez Vallejo.





“Hemos tenido significativos avances en nuestra tarea de la recuperación de la paz en nuestro estado, recuperamos el territorio en la Comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán con un total de 960 personas detenidas de este grupo delincuencial, además de 850 delincuentes del otro grupo delincuencial que opera en el estado. Esta tarea no admite tregua, no podemos bajar la guardia, aún no hemos ganado nada, debemos seguir trabajando”, agregó.

Rodríguez Vallejo manifestó que, de continuar con la línea de la recuperación de la paz en el territorio guanajuatense y la reconstrucción del tejido social, “vamos a tener a lograr cumplir ese objetivo que la ciudadanía nos puso, que es el detener un Guanajuato seguro y de paz social, no será rápido, no será fácil, pero tenemos que segur redoblando esos esfuerzos”.