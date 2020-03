Entrevistadores del INEGI viven desconfianza de la sociedad

Ante la desconfianza que genera la inseguridad por la cual atraviesa la sociedad, entrevistadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ven en la necesidad de proporcionar información sobre donde se puede corroborar sean realmente entrevistadores oficiales y aun así muchas personas se niegan a cooperar en el CENSO de población y vivienda 2020.

Al respecto integrantes adscritas al área coordinación que abarca una de las cinco zonas en las cuales se encuentra dividido el municipio de Salamanca para efectos del CENSO de población y vivienda 2020 comentaron, “más que nada no nos quieren abrir, entendemos la inseguridad que hay, sin embargo traemos gafetes, nos vemos en la necesidad de proporcionar información sobre donde pueden corroborar que realmente somo entrevistadores oficiales para que no haya duda o algún problema, el principal motivo por el cual la sociedad manifiesta que no quiere abrir es la inseguridad (zic)”.

De entrada los entrevistadores oficiales del INEGI muestran sus gafetes, sin embargo, aún así hay mucha gente que no quiere cooperar a consecuencia de la problemática que se tiene.

El gafete de los entrevistadores oficiales del INEGI lleva fotografía de la persona que porta el gafete, holograma en la parte baja de la fotografía, adscripción y coordinación a la cual pertenecen y puesto, mientras que en la parte de atrás el folio con el cual se puede ingresar a la página del INEGI para corroborar que son entrevistadores oficiales.

Hay mucha gente que se da a la tarea de verificar que somos realmente entrevistadores oficiales, aún así hay gente que no quiere cooperar, nos han salido a decir que es por la inseguridad en la ciudad, por eso no acceden.

En el municipio de Salamanca se cuenta con cinco cinco coordinaciones y cada una de ellas integrada por 25 entrevistadores, a ellos se suman supervisores y responsables de área, quienes también en su momento se dan a la tarea de intentar obtener información del informante.

El censo de población y vivienda 2020 se realiza del 2 al 27 de Marzo y es llevado acabo por personas mayores de 18 años de edad .

Los entrevistadores del INEGI realizan el censo en horario discontinuo, dependiendo de la zona de trabajo, sin que hasta el momento se tenga algún reporte sobre alguna situación de inseguridad por la cual hayan pasado, a excepción de tener detectadas algunas zonas de las cuales los mismos habitantes les han pedido se retiren para evitar algún percance.