Entregan tinacos en el rancho El Pitayo

El gobierno municipal continúa atendiendo las peticiones ciudadanas, en esta ocasión realizó la entrega de tinacos para el almacenamiento de agua a vecinos de la comunidad de El Pitayo.

Ayudará al abastecimiento de agua.

De manera directa se beneficiaron 15 familias y cada tinaco tiene una capacidad de 200 litros, lo que les facilitará disponer del líquido vital en su vida diaria.

“Es mucho beneficio, ya que aquí, en el rancho, varias veces se descompone la bomba, cuando no funcionaba la bomba ponía botes y usaba la de la lluvia (…); ahorita salí beneficiada, estoy muy agradecida porque el agua es bien indispensable y uno no se la cree, es ayuda a la economía, porque no tenemos para comprarlo”, comentó Tania Cecilia López, vecina beneficiada.

Esto no es la primera vez que se realiza una entrega de este tipo, pues el pasado mes de enero también se llevó apoyo de tinacos para almacenar agua a la comunidad de loma de San Antonio, en aquélla ocasión se entregaron 250 por parte del gobierno municipal.

En donde también se informó que esta gestión contó con una inversión de 300 mil pesos provenientes de recursos 100% municipal, en los tinacos de agua se podrá almacenar hasta 200 litros del vital líquido para abastecerlos.