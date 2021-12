Entregan maquinaria a Rastro Municipal y Parques y Jardines

Para atender la demanda del servicio de sacrificio de ganado y trabajar apegado a las normas oficiales, se adquirió maquinaria por 700 mil pesos para el Rastro Municipal, en el que a diario se procesan alrededor de 80 reses y 150 cerdos.





Saul Arévalo, director general del Rastro Municipal, señaló que el equipo que se adquirió consiste en una sierra para corte de canales de res de manera longitudinal y un aturdidor neumático de pistón cautivo.

“La entrega de este quipo nuevo se hizo con la intención de hacer más sencillo y más adecuado nuestro trabajo(…) conforme a las normas oficiales para el manejo sanitario de la carne; la sierra es un equipo que ya teníamos desde hace 18 años, entonces es un equipo ya envejecido que constantemente requería reparaciones; por otro lado se trata también de un aturdidor neumático de pistón cautivo, este equipo nos permite poder noquear a las reses y que estén inconscientes al momento de que viene el sacrificio por degüello, de tal manera que se hace un sacrificio humanitario no sienten absolutamente nada, no tienen dolor y no están conscientes de lo que sucede” expresó el funcionario.









No obstante, detalló que aún hace falta invertir para aumentar la capacidad instalada en el tema de refrigeración, pues la capacidad es limitada a 80 reses y 150 cerdos y al ser el rastro de Salamanca un lugar práctico, bien diseñado tiene todo el potencial para convertirse en un rastro regional.

En el acto protocolario realizado en las instalaciones del matadero municipal asistió el presidente municipal Cesar Prieto Gallardo, integrantes del Ayuntamiento, el director de Servicios Públicos Municipales Alejandro Meneses, Mario Moreno representante del SUTIC, entre otros invitados.









Entregan Equipo a la dirección de Parques y Jardines

Más tarde en otro acto protocolario realizado en las oficinas de la Dirección de Parques y Jardines, también se hizo entrega de equipo para esta dependencia, el cual tuvo una inversión de 325 mil con lo que se adquirieron güiros, picos, palas, moto sierras, rastrillos y trinches entre otros instrumentos.

Este equipo fue recibido por el director de la dependencia Victoriano Vita Frías, por Lorenzo Rodríguez, jefe operativo así como por demás integrantes de la dirección.