Entregan libros de texto gratuito a alumnos de secundaria

El coordinador estatal de Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación del Estado de Guanajuato (MDTEG), Vicente Díaz Quiñonez, señaló que se han hecho entrega de los libros de útiles escolares faltantes, especialmente de nivel secundaria.

“Es este punto creo que se resuelve, a partir del día de hoy ya estamos distribuyendo los libros de texto a las escuelas que faltaron, principalmente en el nivel de secundaria, yo creo que en todas las escuelas en esta semana quedarían los libros, tardado pero si ya está la distribución en el estado de Guanajuato”, señaló el coordinador del MDTEG.

A tres semanas de que se iniciara el ciclo escolar 2024-2025, los alumnos de nivel secundaria generales y técnicas del estado de Guanajuato.

“Los textos de nivel primario se entregaron desde la semana pasada y con esta distribución que se está haciendo por parte de las USAES en todo los municipios del estado estaremos cumpliendo este requisito fundamental, el derecho a la gratuidad a la educación y ya tendrán su libro de texto todos los alumnos de educación básica del estado de Guanajuato; este atraso se debe a la paradoja en lo que se refiere al discurso a través del gobierno federal, pero gobierno del estado revierte ese discurso por obvias razones para estar en contraposición de los mandatos de gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aquí en Guanajuato gobierna otro partido y siempre estará buscando que haya una situación de inconsistencia en los planteamientos que da la SEP y aquí la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG)”, comentó.

Díaz Quiñonez señaló que la justificación dada por la SEG es que los libros de texto no son enviados en tiempo y forma por parte del gobierno federal, cada vez que existe algún atraso en cuestiones normativas como lo es en este caso la entrega de los libros de texto. además refirió que se continúa presentando una ausencia de maestros en distintos planteles del estado de Guanajuato. En lo que respecta a la secundaria Alfonso Sierra Partida se tiene una plantilla cercana a los mil estudiantes.

“En la reunión que tuvimos con el presidente de la República y con Claudia Sheimbaun, mencionan que tendrán que echar abajo la ley de servicio carrera para las y los maestros, la cual está afectado la contratación de maestros a nivel federal; aquí en Guanajuato le echan la pelotita a nivel federal precisamente por esta ley que impide la contratación de maestros en el estado, y a la fecha todas las secundarias generales y técnicas mínimo adolecen de dos o tres maestros. En el caso de la escuela Alfonso Sierra Partida me faltan 22 maestros porque no podemos contratar más que un maestro para tutoría y otro para integración curricular y esto agudiza el problema, pero si nos dieran la oportunidad de que un maestro pudiera cubrir 22 horas faltantes de estas asignaturas, no habría ningún problema, pero no han liberado las horas ni nos permiten contratar más de una hora por maestro”, indicó.

Por parte del MDTEG se ha estado insistiendo para poder resolver el tema de la falta de maestros en el estado de Guanajuato, el cual hasta el momento no se ha tenido alguna respuesta al respecto en este tema.

“Es necesario una reunión con la subsecretaria de Educación, Karla Sofía, en donde de una vez por todas se solucione este problema, echándole la culpa al gobierno federal cuando la autoridad local tiene atribuciones y se deben de hacer valer porque se están lesionando a las y los niños de educación básica y media superior. Yo creo que si no se resuelve esta situación en esta semana o máximo la siguiente estaríamos efectuando alguna actividad política en el estado de Guanajuato, la cual podría ser un mitin en alguna parte del estado o una marcha porque esto nos afecta seriamente en el aprendizaje de los alumnos y echa abajo el famoso pacto social para disminuir el rezago educativo y la deserción escolar cuando no teníamos ni libros de texto ni maestros”, concluyó.