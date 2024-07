Entregan escritura de Avenida Sol al alcalde César Prieto Gallardo

Genaro Carreño, ex presidente de Salamanca, hizo la entrega de escrituras del terreno conocido como Avenida Sol al alcalde César Prieto Gallardo, esto luego de que vecinos de la zona solicitaron una reunión con autoridades municipales para dialogar sobre el estado en el que se encuentra jurídicamente dicho, puesto a la venta por un particular.

En ese sentido, el ex mandatario señaló que "el terreno fue una herencia de mi padre a mi hermana Soledad Carreño y a mí. Hemos estado aclarando esta situación y afortunadamente creo que las cosas están muy transparentes", afirmó Genaro Carreño. "Le dije al alcalde que lamento tener que entregar la documentación así porque no nos habían podido abrir las puertas de su oficina. Me gusta hacerlo con seriedad".

Destacó que, la familia Carreño ha donado más del 80% de un terreno heredado al ayuntamiento de Salamanca, una propiedad que asciende a 45 mil metros cuadrados y datan del año 1970. "Los ciudadanos y vecinos de la colonia deben estar tranquilos. Nosotros ya regalamos el 80% de la propiedad al ayuntamiento. Esto es muy importante para el desarrollo de los vecinos. El camellón de la avenida Sol es parte del patrimonio", agregó Carreño.

La familia espera que el ayuntamiento tome decisiones beneficiosas para los ciudadanos. "Donamos el terreno con la mejor intención y responsabilidad, pero también sabemos que un terreno que nos queda, aunque mínimo, debe ser gestionado adecuadamente. Esperamos que el alcalde nos hable para llegar a un acuerdo", explicó Carreño.

Genaro Carreño también mencionó que el terreno tenía convenios previos con Petróleos Mexicanos. "En primera instancia, iremos adelante con la venta de los lotes. Si el alcalde no muestra interés, estamos en la libertad de ofertarlo a quienes deseen comprarlo. Queremos que el municipio lo compre para beneficio de todos los colonos", señaló.

Finalmente, Carreño subrayó la importancia de la transparencia y legalidad en todas las acciones relacionadas con el terreno. "Ya donamos 44 mil metros cuadrados, y no consideramos hacer más donaciones. Mi hermana Soledad, quien es la albacea y abogada, ha discutido esto conmigo. Queremos que todo se haga con claridad y transparencia".

El destino del terreno restante dependerá de las decisiones que tome el ayuntamiento en los próximos días.