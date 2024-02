Entregan despensas a personas en situación vulnerable

Salamanca, Gto. - 350 despensas fueron entregadas por parte del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en apoyo a las personas más vulnerables del municipio de Salamanca, además de atender más necesidades que se presentan en la ciudadanía salmantina.

“A mi siempre me da gusto de que vengan al DIF, porque es su casa y este espacio es de ustedes; yo les decía que me da gusto cuando haya mucho movimiento, porque uno de nuestros principales objetivos es salir a las calles, colonias y comunidades y poder darnos cuenta de la realidad porque si bien veíamos las necesidades en donde todas las calles necesitan su pavimentación, lámparas fundidas y había algo que no se volteaba a ver, la necesidad humana porque las familias vivían con un silencio, por miedo, por temor y no había esa unión entre el gobierno y la ciudadanía para poder trabajar situaciones como la que hoy trabajamos con ustedes.

Esta entrega se llevó a cabo con la presencia del alcalde César Prieto Gallardo, Eugenia Leonor Martínez Carrillo presidenta del DIF; María Isabel Escandón Juárez, directora general del DIF municipal; Mario Camacho López, director de Orientación Familiar y Jesús Rivera Rodríguez, director de Asistencia Social. Además de la presencia de los colectivos de búsqueda y madres buscadoras Luz y Esperanza, Colectivo Sin para Hasta Encontrarte, Grupo Lazos de Amor, Familias CANASE y Red de Niños Difusores.

“Tienen todo nuestro apoyo, vamos a seguir luchando porque Salamanca se reconstruya y que más familias no pasen situaciones como las que hoy lamentablemente pasan muchas familias, que afortunadamente hay muchas familias aquí pero nos faltan muchas otras, que por miedo están encerradas pero que sé que con la voz de todos nosotros se van a acercar aquí al DIF”, manifestó la presidente del DIF.

El mandatario salmantino, puntualizó que es de gran importancia el cuidado de los menores de edad, ya que ellos son los que heredarán una ciudad violenta o una ciudad en donde “nosotros el ejemplo”.

“Algo que me siento orgulloso es que cuando llegamos aquí, vimos que hay gente convencida en apoyar a los demás y esto es lo que nos permite salir adelante además de que han tenido una actitud de apertura y de servir al prójimo, también reconozco que los nuevos directores tiene que ver porque ahora si la gente se siente cercana y sienten que pueden tocar la puerta para poder tener una respuesta y cuando vienen aquí en el DIF se atienden cada una de las necesidades e inclusive algunas que no les competen a ellos”, explicó.

Tras las declaraciones de los funcionarios se llevó a cabo el proceso de entrega de las 350 despensas al sector más necesitado de diversas colonias y comunidades del municipio de Salamanca.