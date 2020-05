En un hecho sin precedentes, Gema Valeria Martínez Servín recibió de manos de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz su Cartilla Militar convirtiéndose en la primera mujer salmantina en obtener el documento que avala su formación y cumplimiento con sus obligaciones Militares y causar alta en las filas de la Policía Militar.

“Me motiva contribuir a hacer de Salamanca una ciudad más segura, proteger a mi gente, mi estado y mi país. Estoy muy orgullosa de poder pertenecer a la Policía Militar. Mi familia me apoya y me respalda. Invito a las demás mujeres que tengan este sueño a echarle ganas y no detenerse por nada” expresó Valeria Martínez.

Entregan cartilla militar a primera mujer salmantina

Al firmar la Cartilla y hacer entrega, la alcaldesa reconoció la valentía y espíritu de servir a nuestra nación, de Gema Valeria y destacó que “en verdad te felicito, es un gran honor entregarte este documento que avala el trabajo que vas hacer por México” le dijo la Alcaldesa.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Piden ayuda para dar con el paradero de dos personas

Policiaca Hallan a hombre y mujer “enlonados”, en Pénjamo

Al respecto, el encargado de la Oficina del Servicio Militar Nacional en Salamanca (SMN), Juan Jesús Ortiz Moreno informó que el trámite se encuentra abierto a todas las mujeres que quieran pertenecer a las Fuerzas Armadas, Marina, Policía Militar, Guardia Nacional, incluyendo enfermeras o médicos que pretendan darse de alta; deben presentarse en los cuarteles de la Xll Región Militar o en la XVl Zona Militar a solicitar su trámite.