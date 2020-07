Entregan camión hidroneumático

Como parte del aniversario número 37 del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), se realizó la entrega de un camión hidroneumático gestionado por este organismo, para las tareas de mantenimientos en conectores de las redes sanitarias en el municipio.





El camión hidroneumático cuenta con una inversión de nueve millones y medio de pesos, por parte del organismo de agua y con el cual se facilitará la limpieza y remoción de piedras, latas, lodo y desechos en las tuberías subterráneas urbanas, industriales, sanitarias y pluviales.

El presidente del Consejo Directivo de CMAPAS, Francisco Javier Jiménez González, indicó que esta nueva unidad, se suma a los seis camiones que tiene CMAPAS y que cumplen con las mismas características.

En una intervención, realizada por la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz duran te el evento, mencionó que con esta unidad se facilitaran los trabajos de desazolve del alcantarillado en la ciudad, para prevenir encharcamiento durante las temporadas de lluvia.

“Esta unidad representa sin duda la limpieza y la salud de las familias salmantinas (…), Esta máquina no debería de existir, ni está ni ninguna, si todos no tiráramos la basura y no hiciéramos mal uso de nuestro alcantarillado desafortunadamente no es así “, dijo la mandataria municipal.





La munícipe, también reconoció los esfuerzos y el gran trabajo que realiza el personal de mantenimiento de las unidades del organismo de agua, así como a todo el quipo de trabajo que conforma a la institución.

Además, recordó que dentro de las gestiones que la Administración Municipal está realizando en conjunto con el organismo de agua, se encuentra el trámite de dos pipas, para abastecer del vital liquido a 27 comunidades y colonias del municipio, a fin de fortalecer los servicios indispensables para cada familia.