Entregan 250 tinacos a habitantes de Loma de San Antonio

Habitantes de la comunidad Loma de San Antonio agradecieron la entrega de 250 tinacos por parte del Gobierno Municipal, con esta acción se pretende aminorar la necesidad de agua que se tiene en este lugar.

La entrega estuvo a cargo de la directora de Desarrollo Social y Humano Cecilia Zermenño Vásquez, quien indicó que la gestión de los tinacos para el almacenamiento de agua contó con una inversión de 300 mil pesos recursos 100% municipal.









La funcionaria señaló que mientras se resuelve la problemática del pozo de agua, la gestión de los 250 tinacos será un aliciente para la comunidad, ya que podrán almacenar hasta 200 litros de agua que procederán de las pipas que continuarán suministrado el vital líquido a los habitantes de la zona.

“La prioridad de la administración de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz es el agua como muestra es la gestión de los tinacos, cuídenlos, úsenlos de manera adecuada, no los desperdiciemos, no lo revendamos, no andemos haciendo cosas indebidas porque esto fue un ejercicio muy rápido y trasparente por parte de la presidenta”, explicó.

Al respecto, María Candelaria Delgado, beneficiaria y habitante de la comunidad Loma de San Antonio, agradeció el apoyo brindado por las autoridades municipales con la problemática del Vital líquido e insistió en la necesidad de contar con el pozo de agua para abastecer a los habitantes de la zona.

“Agradecer el apoyo que nos han brindado en este tiempo que hemos estado con el problema del agua, sabemos que la alcaldesa no se olvidó de nosotros, pero queremos hacerle la enorme petición de que si nos puede ayudar con el pozo de agua porque ahora sí que la gente ya está desesperada y gracias a la ayuda que nos están trayendo con las pipas ha sido un poco de beneficio pero no es el suficiente”, Finalizó.





Los habitantes están a espera de un pozo de agua.





Durante el evento estuvieron presentes el director de parques y Jardines Rogelio Guerra Gutiérrez, el director de Enlace Rural Enrique Prieto y el director de Desarrollo Agropecuario Eduardo Balderas, así como la promotora de la zona Elvia Méndez.