Entrega DIF de Salamanca más de 300 sillas de ruedas a salmantinos en situación vulnerable

Como parte del programa Yo Elijo el Amor ¿Y Tú Qué Eliges? Se llevó a cabo la entrega de más de 300 apoyos de salud a gente en situación vulnerable, quienes se vieron beneficiados con sillas de ruedas (PCI), además de bastones blancos y andaderas con asientos.

“Nos da emoción ver el DIF lleno, todos los servicios que se brindan aquí son para la ciudadanía y de qué nos serviría tener todos estos servicios si la gente no confía en nosotros, aquí tenemos un compromiso con cada uno de los ciudadanos. Hay muchísimas necesidades, no las podemos cubrir todas, pero en lo que esté en nuestras manos siempre lo vamos a hacer y si no se puede en este momento buscaremos la forma para saber en qué momento podemos colaborar”, explicó la titular del DIF, Eugenia Leonor Martínez Carrillo.



En dicho evento estuvieron presentes el alcalde César Prieto Gallardo alcalde, Eugenia Leonor Martínez Carrillo presidenta DIF, directora del DIF María Isabel Escandón Juárez, Hilda Escobedo Navarro directora de Asistencia Social, Mario Rico Medrano director de Adultos Mayores.

La titular delrefirió que es importante la unión familiar así como la unión entre los colonos para poder hacer de una Salamanca mejor.Para este evento se llevó a cabo la entrega de 180 sillas de ruedas, cinco sillas de ruedas PCI, 65 andadores con asiento, 52 bastones y dos bastones blancos de distintos puntos del municipio de Salamanca.

