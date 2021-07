Entrega de equipos nos saldan deuda de Megacable

GUANAJUATO, Gto.- El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, aseguró que el equipo que Megacable entregará al municipio, no solventan la deuda por 35 millones de pesos.

Megacable, adeuda 35 millones a Guanajuato capital por el concepto de uso de vía pública, lo que derivó en que el personal del municipio comenzara a cortar las líneas de comunicación de la empresa.





Irán por las demás cableras.





Lo anterior, dejó sin internet y televisión a los ciudadanos de la zona sur durante casi dos días, sin embargo, después de 11 horas de negociación, el municipio y la empresa llegaron a un arreglo.

La empresa se comprometió a donar en 15 días cinco camionetas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, equipo de cómputo para el C4 e instalar internet gratis en cinco plazas públicas de la zona sur.

Sin embargo, Alejandro Navarro comentó que el donativo únicamente fue para permitir la reconexión de las líneas de cableado, la deuda se mantiene intacta y será en próximos días cuando se de a conocer el convenio de pago.

“No tiene que ver con la deuda, es separado, es una donación y la deuda está intacta, eso nada más era como un tema de buena voluntad para que se pudieran conectar y firmar el convenio”.









Cuestionado sobe el resto de las cableras con adeudo, Alejandro Navarro comentó que por el momento se llevan a cabo los juicios legales para que el municipio efectué el cobro.

Mencionó que si los juzgados fallan a favor del municipio, se comenzarán a ejecutar las medidas necesarias para que las empresas de telecomunicaciones morosas realicen su pago.

“No es que no queramos ir por las otras ni sobre todos los que incurren en una falta o en un acto contra el municipio, pero es lo que teníamos a la mano, cuando nos lleguen las demás, para no decir nombres y para que no nos denuncien, cuando nos lleguen la de ya sabes quien pues iremos sobre las otras”.

De acuerdo con el alcalde, la empresa que tiene una deuda mayor con el municipio, es Telecom, con un moto de 14 millones de pesos por el mismo concepto.