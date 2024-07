Entrada de mercancías asiáticas sin regulación, duro golpe al comercio salmantino

La falta de regulación y de aranceles para importar mercancías procedentes de China son los principales factores de la competencia desleal y afectaciones económicas que deben enfrentar los productos nacionales, sumado a la creciente demanda del llamado e-commerce o comercio electrónico, una actividad de la que se estima que evita el pago de impuestos de hasta 40 mil millones de pesos al año por la venta de productos a través de plataformas digitales, así lo informó Francisco Javier González Mijes, secretario de la Federación de Cámaras del Comercio del Estado de Guanajuato (Fecanaco).

Retiran a comerciantes de la periferia del mercado Tomasa Esteves

“Hay una competencia desleal para el comercio establecido, partiendo de la instancia federal, que es el organismo encargado de regular y verificar si las mercancías que se expenden, en primer lugar, entran de manera legal al país, que entren por las aduanas, por los puertos, con los registros fiscales autorizados y obviamente cubran los aranceles, los pagos de impuestos respectivos, porque vemos que están comercializando infinidad de productos y muchos de ellos vienen a representar un golpe, sobre todo para artesanos, el sector textil, cuero, calzado y algunos otros que se van impactados por productos que, al no pagar impuestos, sus costos son muy bajos y obviamente se lesionan la actividad económica de los comerciantes establecidos”, indicó.

En este contexto, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales denunció que las plataformas de comercio electrónico Chinas compiten de manera desleal en México, debido a la evasión de impuestos que podría llegar a los 40 mil millones de pesos al año.

“Ellos copian todo y vienen y nos ofrecen una serie de productos, que obviamente también es culpa de nosotros como consumidores, porque nos vamos por la cuestión de precios, aunque han mejorado en cuestión de calidad, no dejan de ser productos que tienen una vida útil muy corta y ese es otro problema que lesiona también nuestra economía”, añadió.

En este aspecto, secretario de la Fecanaco en Guanajuato consideró oportuno que se analice un tema que es bastante complejo y que requiere la intervención de los tres niveles de Gobierno, partiendo de la instancia Federal y para verificar que se cumplan con todas las normativas para que puedan ejercer de manera lícita y sin dañar a otros sectores ya establecidos de nuestro país la venta de esos productos.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, entre el primero de enero y el seis de febrero de 2024 se recaudaron 10 mil 928 millones de pesos en impuestos al comercio exterior, lo que representa apenas 2.30% de todos los ingresos tributarios en el periodo; en este contexto, es importante señalar que se pueden ingresar a México hasta 300 dólares en mercancías sin pagar impuestos, entre los cuales se encuentran bienes de uso personal como calzado, productos de aseo y belleza, así como cámaras fotográficas o de videograbación, equipos deportivos, aparatos portátiles para el grabado o reproducción de sonido, discos láser, Dvd, libros, revistas, documentos impresos, juguetes, videojuegos, aparatos de asistencia médica, instrumentos musicales, juegos de herramientas, cigarros e incluso mascotas o animales de compañía.

Además del e-commerce en Salamanca, se puede ver reflejada esta situación a través del aumento en establecimientos de venta de artículos de procedencia asiática, en plazas comerciales, centro histórico e inmediaciones de los mercados municipales, en donde se ofertan productos que van desde papelería, perfumería, peluches, accesorios del hogar, textiles, electrónicos e inclusive de telefonía celular y algunos de línea blanca.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Siempre he instado a la gente, y no solamente en este caso, que comprar cosas en el comercio que no está establecido nos lesiona, están expendiendo desde medicamentos, cigarros, perfumes, muchos de ellos caen en piratería y otros tantos obedecen a la violación de inclusive de tratados internacionales, porque no se cubren los aranceles para que puedan venderse legalmente esas mercancías en nuestro país (…) imagínate que nosotros hiciéramos lo mismo allá con ellos, pues no nos dejarían fácilmente, ellos nos ponen impuestos, por ejemplo a nuestro acero y algunas otras mercancías y quieren venir a comercializar sin pagar los aranceles a que están obligados”, concluyó.