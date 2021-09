Entorpece vialidad obra calle Obregón

El cierre de la calle Obregón, por la rehabilitación de líneas de drenaje y tomas domiciliarias, ha ocasionado mayor aglomeración en los vehículos que circulan de la zona sur a la norte del municipio.

En las tardes también es común que se generen.

Las concentraciones de vehículos se vuelven más evidentes durante las mañanas, en horarios como son de la 6: 40 am a 7: 00 horas o, bien, de las 7:45 a las 8:00 horas, y en las tardes 18:60 a 19:00, horarios donde la gente genera una mayor movilidad debido a que acuden a sus trabajos o regresan de estos.

Si bien no ha generado mayor problemática entre la población, para algunos automovilistas suele ser un tanto molesto el tiempo que tardan en el congestionamiento vial, que incluso ha obligado a los automovilistas a salir más temprano de sus hogares para llegar temprano al trabajo.

“Pues no me genera gran problema el cierre de la calle, sólo en la cuestión de que a veces tengo que recorrer más kilómetros para poder llegar a mi trabajo, lo que sí me molesta que tardamos de cinco a 10 minutos en el congestionamiento vial y eso es desesperante”, dijo Isaac, automovilista.

La rehabilitación de las líneas de drenaje y tomas domiciliarias en la calle Obregón, en su tramo Río Lerma y Revolución, se mantendrá restringida hasta el 11 de septiembre.