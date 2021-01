Enfrentan nuevos retos personas de la tercera edad tras la epidemia sanitaria

La epidemia sanitaria por la que atraviesa el mundo ha venido a cambiar el estilo de vida de muchas personas, ante ello los adultos mayores se han tenido que enfrentar a mayores retos con este nuevo modo de vida.

Tal es el caso de la señora Socorro quien al contar con 77 años de edad y vivir sola se ha tenido que enfrentar a diversas dificultades a raíz del coronavirus.

Socorro platicó que hace algunos días acudió al centro comercial a comprar alimentos, sin embargo el ingreso le fue negado debido a su edad, situación que le causo un gran disgusto pues al no contar con alguien que la apoye con estas labores tienen ella que acudir personalmente.

También relató como otras actividades que eran tan simples como pagar el predial ahora le generaron dificultades por el uso de la tecnología.

“Como cada año fui a presidencia a pagar mi impuesto pero ahora me dijeron que no se podía. Me mandaron al banco y de ahí a un cajero, yo no sé utilizar el cajero siempre acudo a ventanillas. Una jovencita muy amablemente se ofreció a ayudarme, ahí nos tardamos pero, por suerte me pudo auxiliar” explicó.

Señaló que el trámite de cambio de placas fue otro reto al que tuvo que enfrentarse ya que ella no utiliza teléfono celular y al asistir a la oficina recaudadora le señalaron que tenía que realizarlo de manera electrónica por lo que tuvo que pedir ayuda a uno de sus vecinos.

Aunque Socorro reconoce que las medidas establecidas son para proteger a la población y en especial a los sectores vulnerables, piensa que deben tener consideraciones con aquellas personas que están solas, que no manejan la tecnología y que no cuentan con alguien que las auxilie en las labores diarias.