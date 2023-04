Endurecen política migratoria y Joe Biden no ha cumplido

GUANAJUATO, Gto.- El secretario del Migrante y Enlace Internacional, John Hernández afirmó que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden no ha creado las leyes humanitarias que prometió en su campaña y por lo tanto existe un gran descontento de la población migrante y los dreamers y ahora es más peligroso intentar cruzar al país vecino.

Al ser entrevistado en el interior del palacio de los Poderes aquí en la capital del estado, a donde acudió para acompañar al mandatario guanajuatense a repartir nieve, agua y paletas, con motivo del viernes de Dolores, sitio donde fue instalado un altar en honor a la Dolorosa, a pregunta de la OEM, el funcionario estatal manifestó “ahora más que nunca es extremadamente peligroso tratar de cruzar de forma ilegal a Estados Unidos”.

Ante tal circunstancia, insistió, que hay un gran descontento en contra de Biden porque su política migratoria es mucho más dura que la de Donald Trump, quien jamás tuvo simpatías por la población migrante, muy en particular con la mexicana.

“Él sí decía que somos violadores los mexicanos, que somos asesinos, que somos gente mala, eso no lo dice Biden, pero Biden tampoco ha sacado leyes humanitarias que prometió, él prometió legalizar a millones de indocumentados y no lo ha hecho, ni siquiera ha ayudado a los dreamers, entonces los dreamers migrantes de Estados Unidos sí están muy descontentos en general, en cuanto a que no se ha podido atender a los migrantes”.

Voto migrante fundamental en EEUU y México

De igual forma, Juan Hernández, puntualizó que sin duda alguna el voto migrante mexicano podría influir considerablemente en las elecciones presidenciales del próximo año, tanto en la de nuestro país como en la de Estados Unidos.

El funcionario de la SMyEI apuntó que, aunque del número de mexicanos que radican en el extranjero menos del 10 por ciento quienes cuentan con su credencial de elector, es factible que su voto podría ser factor determinante para dar el triunfo de las elecciones.

Finalmente, a la pregunta de este reportero de cuántos mexicanos podrían votar en las próximas elecciones, contestó “mira, según el INE, ya andamos en 1.6 o en 1.7 millones de mexicanos que ya tienen su credencial del INE, aunque son unos 30 millones los que podrían aplicar con su credencial del INE, pero viven allá y a lo mejor no saben de la posibilidad”.