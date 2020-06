Encierro ha traído más problemas a familias: Obispo

IRAPUATO, Gto.- El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que el confinamiento ha traído más problemas a la sociedad, pues señaló que ha sido muy complicado para las personas hacer de su hogar un lugar de armonía, comprensión y protección.





En estos días, entre las experiencias más fuertes que se han tenido en nuestro encierro, confinamiento dicen algunos, ha sido la experiencia que nos dice que es cuando más pornografía se ha visto, es cuando más violencia familiar se ha tenido, es cuando más problemas familiares ha habido, a saber si sean ciertos los números, pero es lo que nos están diciendo.





“Nos encerramos del virus de fuera y el virus de adentro lo tenemos ahí y ahí estamos en el chisme, en la dificultad, en el problema, en la envidia, en tantas cosas que nos perjudican y dejamos que entren muchas cosas que nos dan miedo y no hacemos de nuestro hogar, de nuestra casa un ambiente de armonía, un ambiente de comprensión, un ambiente incluso de protección a nosotros mismos”, dijo el obispo de Irapuato durante su homilía de este domingo.

Enrique Díaz Díaz señaló que el encierro ha sido complicado para muchas personas, pues ahora se tiene miedo tanto del exterior como del interior de las casas, pero dijo que no por ello se tiene que dar un vuelco irresponsable hacia las calles, pues se puede construir desde el encierro.









“Qué difícil ha sido para muchos este estar encerrados, porque sí, le tenemos miedo afuera, pero no cuidamos de lo que nos pueda matar el alma, no tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo, tengan miedo a los que puedan matar el alma y tendremos que cuidar, esto no quiere que decir que vamos a estar imprudentemente desafiando a la pandemia, desafiando a la violencia, yo no sé qué será ahorita más fuerte entre nosotros, pero no podemos ni una ni otra ser imprudentes, tenemos que tener cuidado, pero tenemos que seguir viviendo (...) no podemos quedarnos cruzados de brazos, a lo mejor será encerrados, pero desde ahí podemos ir construyendo, haciendo”.

El Obispo de Irapuato señaló que también a raíz del encierro han crecido mucho los suicidios, por lo cual se da cuenta de que hay desesperación en la sociedad.





Se han incrementado muchísimo los suicidios porque estamos encerrados y porque no vemos para cuándo, porque aunque nos digan una fecha y mañana otra y pasado mañana otra, pues seguimos y que el que salga, salga por su propio riesgo y que se cuide, pero tendremos que cuidarnos y tendremos que aprender a cuidarnos, a protegernos, a salir responsablemente con la protección.