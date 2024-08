Encharcamientos de Salamanca fue generado por basura

Tras los encharcamientos registrados el pasado fin de semana en el municipio de Salamanca, el director del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Ulises Banda Coronado, comentó que se registró una lluvia atípica que generó una gran cantidad de basura, puntualizó que la cantidad de agua que se registró en la ciudad fue entre los 65 hasta los 80 milímetros.

“Todavía no terminamos el desazolve de los cárcamos, por lo cual todavía no tenemos cuantificada la cantidad de basura que nos aportó el pasado sábado, pero lo que sí podemos decir es que todos los cárcamos estuvieron trabajando a su máxima capacidad. Tenía años que no se presentaba una lluvia así, fue una lluvia atípica, pero todo estaba trabajando en perfectas condiciones”, señaló Ulises Banda Coronado, presidente del Comité de Cmapas.

Durante la tarde y tarde noche del pasado sábado habitantes dieron a conocer los encharcamientos que se presentaron a lo largo y ancho del municipio, siendo esto en un corto tiempo donde se presentó una gran precipitación de agua en la ciudad, la cual a decir de Ulises Banda Coronado, fue una lluvia totalmente atípica.

“La cantidad de agua está medida en diversos sectores de la ciudad, fueron desde los 60 ó 70 hasta los 85 milímetros que lo equivalente quiere decir hasta 85 litros por metro cuadrado; hubo 20 minutos que fueron demasiado fuertes, pero si esta lluvia se hubiera dosificado en un lapso de dos horas, otra cosa hubiera sido. Fue una lluvia muy fuerte, fueron 20 minutos muy críticos que llenaron de agua los cárcamos y las calles, y superaron la capacidad que tenemos nosotros de extracción o desalojo tanto en cárcamos o en sistemas pluviales y sanitarios que tenemos”, explicó.

El presidente de Cmapas externó que “fue en la mayor parte de la ciudad y conforme pasó el tiempo se fue desalojando el agua y dejando las zonas más bajas al último conforme a la geografía de la ciudad. En algunas partes sí sufrieron pérdidas de muebles en algunos domicilios. Las áreas de oportunidad son los drenajes pluviales, también en algunos cárcamos nos da la capacidad de poner unas bombas extras, que van desde los mil 200 o mil 800 litros por segundo, vamos a seguir trabajando en ello; lo cual lo vamos a trabajar en ello para el siguiente ciclo”.

Banda Coronado señaló que actualmente en la entidad se cuenta con un aproximado de 100 kilómetros de drenaje pluvial, el cual no es ni el 50% del municipio, ante lo cual se estará trabajando en ello para evitar que en un futuro se presenten estos encharcamientos, los cuales se deben a la falta de cultura por parte de la ciudadanía en arrojar la basura el la vía pública.

“No es que haya colonias que necesiten reparación, sino que más bien no lo tienen, no tenemos un sistema pluvial que cubra ni siquiera la mitad de la ciudad, hay un área de oportunidad, tenemos un sistema pluvial que no se venía dando, esto es algo relativamente nuevo en donde nosotros apenas sobrepasamos los 100 kilómetros de drenaje pluvial y vamos a seguir trabajando en ello y seguiremos haciendo obras. Lo que sí es que a todos los nuevos constructores se les pide el sistema pluvial así que todas las zonas más nuevas ya lo tienen cubierto, pero hace falta cubrir la parte que ya tiene algo de tiempo”, concluyó.