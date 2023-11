Enamora salmantina a meridanos con galería artística

En una exitosa exposición, la salmantina Mónica Amezquita, se presentó en la galería “La Noche Blanca”, en donde, tuvo la oportunidad de mostrar una parte de la historia de Salamanca a través de sus obras plásticas.

En esta ocasión, la artista plástica local, presentó la galería "Tradiciones de mi Pueblo", inspirada en tradiciones y leyendas de Salamanca, que se han convertido en parte fundamental de la identidad del municipio.

La primera fue la pintura de la parroquia del Señor del Hospital, uno de los santuarios más venerados por los salmantinos y la feligresía de la región, debido a su historia y antigüedad apegadas a la religión.

En el segundo cuadro hizo una presentación de lo que es la festividad religiosa de los Gremios, una fiesta que se ha caracterizado por la unión familiar, diversión y el color en cada uno de sus adornos.

La última obra que presentó fue la leyenda de "La niña Araña", uno de los relatos más populares e impactantes de este municipio y que permitió abrir en su audiencia la curiosidad por este relato.

"Gracias a esta galería, no solamente he logrado crecer como artista plástica, sino también como salmantina, pues es hasta este punto que me doy cuenta que sé muy poco de mi ciudad y fue gracias a este trabajo que la pude conocer más y enamorarme cada día de nuestras tradiciones y cultura", manifestó.

Debido a sus trabajos extras, la elaboración de un cuadro le toma más de una semana pintarlo, por lo que requiere de un arco compromiso y pasión.

Para la joven representan a Salamanca, en otros estados, no solamente le abre las puertas a introducirse al mundo de las artes, sino que también le permite llevar la historia de este municipio a otros rincones del país, una tarea que ha asumido con todo orgullo

“La Noche Blanca”, se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, es un evento especial, donde se muestran parte de su cultura, gastronomía e identidad de diversas partes de la república, a través de la música, teatro y galerías.