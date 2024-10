En vilo investigación en contra de ex Tesorera Municipal en Salamanca

Debido a que la investigación que se lleva a cabo en contra de la ex Tesorera Herlinda Castillo, se encuentra en la cancha de la autoridad investigadora y sustanciadora, la cual conlleva un proceso y tiempo; el Contralor Municipal José Antonio Gutiérrez, explicó que, este tipo de procesos pueden tardar entre tres y siete años en resolverse, por lo que no se descartó que sea durante la siguiente gestión se tenga una resolución al respecto.

“Esta situación está a cargo de la autoridad investigadora y la autoridad sustanciadora, prácticamente yo como titular del área no tengo injerencia en este proceso administrativo (…) una vez que supere la etapa de investigación, en caso de que se siga adelante, la autoridad sustanciadora emitirá su resolución o bien lo turnará al Tribunal de Justicia Administrativa; si bien hemos visto que la que los procesos administrativos duran en causas cuando son responsabilidades por faltas no graves, hasta tres años para resolver y en el caso de faltas administrativas graves tenemos hasta siete años (…) son situaciones muy técnicas y realmente no es un proceso lento, sino que al final del día el mismo procedimiento nos va marcando esa pauta y dependiendo la defensa, los trámites administrativos se irá generando el que se vayan alargando, los tiempos como un juicio normal”, explicó.

En el primer trimestre de 2024, la funcionaria renunció a su cargo como Tesorera Municipal, para retomar su puesto en el Ayuntamiento como regidora, sin embargo, fue separada del cargo luego de una presunta denuncia en su contra interpuesta en el 2023; derivado de ello no ha podido ejercer su cargo, lo que en su momento denunció.

“Desconozco mucho el tema, reitero que este asunto está en etapa de investigación, la Contraloría tiene direcciones y una de ellas es la Autoridad Investigadora, que es la que está en etapa de investigación, donde la propia ley indica que no debe haber una relación directa entre la investigación y el titular de la dependencia, para efecto de no contaminar o no viciar este los procesos administrativos”, explicó.

Ante ello, negó que él tenga algo que ver en cuanto a la lentitud que lleva el caso o se alargue de acuerdo a la percepción de la funcionaria; “pues considero que es una percepción y respetamos su opinión, pero yo en lo particular no tengo nada personal en contra de ningún funcionario y tratamos de apegarnos desde el principio a la legalidad y a los tiempos que nos marca la norma”, concluyó.