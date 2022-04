En sitios concurridos debe mantenerse uso de cubrebocas

Salmantinos señalaron estar de acuerdo con que el uso de cubrebocas ya no sea de manera obligatoria, sin embargo, consideraron que sitios concurridos podría mantenerse su uso.

Una parte de la ciudadanía ya no usa el cubrebocas, mientras que otra prefiere conservarlo / Fotos: José Almanza | El Sol de Salamanca

Esto luego de que la Secretaría de Salud de Guanajuato, diera a conocer que en el estado ya no será obligatorio portar el cubrebocas, sino que será una medida de protección recomendada.

En ese sentido, el equipo del periódico El Sol de Salamanca, preguntó a la ciudadanía su opinión sobre esta nueva disposición, ya que actualmente el uso de este artefacto entre la ciudadanía se encuentra en un 50%.

“Yo creo que eso ya dependerá de cada persona, si quieren o no cuidarse, tanto de uno como de su familia, en lo personal creo que es muy pronto para dejarlo de usar, ya que ahora se comienza a aglomerar más la gente y eso puede generar que el contagio todavía siga latente" dijo Araceli de 41 años de edad.

Por su parte, Ana Karen, Adán y Claudia, indicaron que ya era tiempo de que el cubrebocas dejara de usarse, sobretodo porque con la temporada de calor se ha vuelto cada vez más incómodo, aunque consideraron que en lugares cerrados y con aglomeraciones debe conservarse.

"Pienso que ya era necesario y más ahorita con la temporada de calor donde los cubrebocas son cada vez más incómodos, aunque también se debe seguir con ellos, principalmente cuando se acude a eventos en espacios cerrados y donde el riesgo de contagiarse es mayor”, explicó.

Mientras que Aldo, señaló que “en mi caso, no puedo dejar de usarlo porque Salamanca es una ciudad contaminada y eso hace que me enferme mucho, entonces para mí da igual, ya que me tengo que seguir cuidando”, dijo.

El uso de cubrebocas solamente por recomendación, es una nueva medida que se estipulo, tras la reducción de contagios y defunciones por Covid-19 a nivel estatal, pues tan sólo en el último reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, únicamente se registraron 15 nuevos contagios y un decesos a causa de esta enfermedad, mientras que en Salamanca no se contó con registro alguno de infección ni fallecimiento.