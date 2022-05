En septiembre u octubre los estudiantes de la Universidad de Guanajuato visitarán Texas A&M

Con estudiantina fueron recibidos los 11 estudiantes de intercambio de la universidad de Texas A&M, que además de visitar las instalaciones tomar clases en la División de Ingenierías Campos Irapuato Salamanca, visitarán la refinería y algunas otras industrias durante su estadía; de igual menara, los jóvenes de la UG viajarán a la universidad texana en Septiembre u Octubre.

La intención de este programa es que además del intercambio académico, los estudiantes tengan un intercambio cultural e incluso gastronómico; “sobre todo en la vida del estudiante aquí en México si el estudiante come en la mañana cereal, tacos, no hay hotel la estadía es directamente con los estudiantes en el caso de quienes tienen departamentos cercas del campus o con sus familias para quienes viven aquí mismo en Salamanca, para que también conozcan la industria, la arqueología y en septiembre el mismo estudiante que los recibió irá a Texas, y el también no va pagar hospedaje o comida y de igual manera se le levará a las industrias e incluso a la Nasa”, detalló Abel Hernández Guerrero profesor del departamento de Ingeniería Mecánica del Campus Irapuato-Salamanca de la UG e integrante del Pi Tau Sigma.

Este año se celebra el 25 aniversario, a través de los cuales se ha contado con el apoyo y respaldo de las autoridades educativas de ambas universidades, así como de las municipales; “es un esfuerzo conjunto sociedad, gobierno y universidad, la idea no es que se queden un semestre, si no que el estudiante abra los ojos y vea que es el mismo nivel de complejidad técnica para ellos y para nosotros, ellos están de sábado a sábado”, agregó.

A la par de este programa de intercambio de universidades, se tiene el programa de hermandad, las autoridades de College Station-Bryan y Salamanca firmaron un acuerdo de hermandad, por lo que en College Station-Bryan se conmemora el "Salamanca Day" anualmente.

“Este año el 02 de junio llegan las autoridades de College Station-Bryan y ya está arreglado actividades también conjuntas para la hermandad de ciudades, los visitantes conocieron la Expo Nopal, conocerán la refinería, además de Peralta en Pénjamo, así como nuestra universidad en la capital y el viernes es su despedida de parte de las autoridades municipales”, concluyó.