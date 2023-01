En Salamanca existen al menos 37 rejas instaladas en colonias o circuitos ante la necesidad de privacidad y de seguridad de los residentes de acuerdo a las solicitudes aprobadas por la dirección de Ordenamiento Territorial, así lo informó su titular Gabriel Torres.

El funcionario detalló que son 37 rejas instaladas, una de ellas en proceso de retiro, en específico las bardas de la colonia las Granjas, seis sin seguimiento de los particulares, 15 con anuencias positivas en el año 2021 de las cuales se revisaron para renovación pero algunos no han renovado, cinco en proceso de respuesta de colonos y/ o dependencias para su visto bueno, siete autorizaciones de instalación de rejas en el 2022, tres solicitudes en donde ninguna documentación se ingresó, además indicó que también hay solicitudes ingresadas pero que no se ha podido dar seguimiento derivado de que no existen comités de participación.

Ante la necesidad de privacidad y de seguridad de los residentes

“No se ha podido dar una respuesta por motivo que ahorita no hay comités, no hay presidentes de colonos, por lo que les pedimos a le gente que ha venido a solicitar que designe un responsable, porque hemos tenido ocasiones en donde se les niega el acceso a los servicios públicos, basura, transito, y también hemos tenido la citación en donde se les niega a los servicios de emergencia, entonces en ese sentido como la ley lo indica si es el libre tránsito la prohibición de libré transito, lo que nosotros manejamos en los lineamientos es que tengan guardias de seguridad para el control de acceso únicamente, pero no se les puede negar el servicio a los servicios públicos o los servicios de emergencia, tan poco a los ciudadanos que es esto, como ya lo sabemos en colonias dejan su credencias de elector se les da un cono y en ocasiones se le habla a la persona que se va a visitar”, explicó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Se invitó a la ciudadanía a acercarse a la dependencia para dar seguimiento a las solicitudes

Ante esta situación, el director invitó a la ciudadanía a acercarse a la dependencia para dar seguimiento a las solicitudes que hay pendientes. Además señaló que para el retiro de rejas, se debe primero realizar un procedimiento, esto luego de que ha habido ciudadanos que han sido amedrentados por funcionarios y amenazan con quitarles las rejas al no contar con permiso.