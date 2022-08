En riesgo cultivos de papa y cebolla

Más de tres mil hectáreas de papa y cebolla dejaron de sembrarse se en Salamanca, debido a la sequía que se ha generado por el cambio climático y que además preocupa al sector campesinos, quienes aseguran que de continuar con esta problemática se podría generar un desabasto de alimentos.





Sequía no permite establecimiento de cultivos de temporal.





En ese sentido, el Secretario General de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Salamanca, Samuel Balderas Ramírez, dijo que lo largo del 2022 se han generado problemas de agua, por lo que el cultivo de papá, cebolla, frijol y otros alimentos de la canasta básica no se produjeron en la misma cantidad que antes y parte de ello, se debe al acaparamiento del producto por parte de empresas grandes dedicas a la elaboración de papas fritas.

Balderas Ramírez, señaló que la problemática no solamente afecta a Salamanca de manera particular, sino a todo el estado de Guanajuato, ya que existen por lo menos 70 mil hectáreas sin sembrarse, lo que significa que son muchas las toneladas de alimentos que no se van a producir este año.





Papa y Cebolla, podrían triplicar su precio.





“Sino tenemos sembradíos de papas, los acaparadores buscarán sembrar sus propias papas y eso hará que se encarezca su precio, al no existir en el mercado podría generar escases del productos además encarecimiento de este y otros productos, es ahí donde los gobiernos debe buscar solución al problema del agua o de lo contrario, no va a haber nadie que nos salve de una crisis de hambruna, si es que la situación se sigue a grabando por el cambio climático que se está viviendo”, explicó.

Señaló que el problema del agua, es una situación que debe preocupar a los gobiernos municipales, estatales y federales, el cual debe de contar con estrategias que contribuyan al cuidado del agua, para evitar que se genere alguna crisis alimentaria debido al encarecimiento de los precios.









Además, dio a conocer que ante los escases de alimentos como la papa y la cebolla, sus precios podrían triplicarse, es decir, que si su precio actual oscila en los 20 pesos, posiblemente aumente a 60 el kilo, lo que representaría un riesgo para la población.