En proceso de control y confianza policías sin arma de cargo

Luego de los señalamientos de oficiales de policía respecto a no contar con arma de cargo, el presidente municipal César Prieto reconoció esta situación la cual atribuyó a la falta de exámenes de control y confianza de parte de algunos elementos, sin embargo, afirmó que este inconveniente no volverá a presentarse ya que desde el ingreso de cadetes a la academia de Seguridad Púbica se están aplicando estos criterios que demarca la ley de seguridad.

“Ese tema tiene que ver con la situación del examen de control y confianza, hay algunos compañeros que cuando llegamos nosotros no tenían su examen de la ley de seguridad no pueden portar el arma, ya en este momento tenemos un avance bastante grande en el tema de la personas que no tenían el examen de control y confianza y los que lo que lo tienen si ya tienen el CUIP (Clave Única de Identificación Permanente) y el CUP (Certificado Único Policial ), ya tienen el arma autorizada”, externó.

A pesar de ello, el mandatario salmantino no revelo el número de elementos que estarían en esta situación de no poder portar su arma de cargo y dijo que a pesar de haber avanzado en este tema aún hay algunos casos de policías sin arma, “tendría que pedir un análisis de los que ya cumplieron, pero seguramente aún tenemos algunos pendientes por ahí”, argumentó.

En este sentido César Prieto comentó que las generaciones nuevas tardan un poco debido a que se aplican a los interesados en pertenecer a la Academia, el su examen de control y confianza, para luego recibir el curso de formación inicial, para que una vez que cumplan con los procesos puedan tener su CUP y CUIP, y puedan formar parte de la fuerza policial.

“Estamos formando una primer generación, por ahí se está viendo lo de una segunda y también (…) se realiza la formación inicial de la primera generación del primero de marzo al 02 de septiembre, estamos dando el adiestramiento y la capacitación a 30 cadetes que posteriormente se integrarán a la fuerza de la policía municipal”.

Por último, el munícipe reconoció que la plantilla de la policía municipal se encuentra limitada, debido a que se encuentra en formación ante la desaparición de la corporación; “tenemos una plantilla que no está completa por el tema de la desaparición que se hizo en el 2018, entonces si tenemos el armamento, la licencia es colectiva por parte del Gobierno del Estado que son responsables de esta licencia y es por eso también que debemos cumplir con los exámenes de control y confianza para que todos los elementos puedan tener un arma legalmente”, concluyó.