En procedimiento jurídico afectaciones por obras en San José de la Montaña

Respecto a la situación jurídica que guardan las afectaciones derivadas de la planta tratadora y red de drenaje en San José de la Montaña y comunidades aledañas, el Secretario del Ayuntamiento Guillermo García Flores, explicó que están en curso los procesos legales por lo que no se pueden realizar acciones preventivas o correctivas, ya que ello eximiría de responsabilidad al constructor responsable de las averías que han perjudicado a más de 16 mil habitantes de la zona.

Ante esta problemática, García Flores detalló que son tres pendientes los que se tienen en la comunidad, la contaminación del pozo con aguas residuales y la dificultad de perforar uno nuevo ante la dificultad del tipo de suelo a pesar de ya tener la concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además del colapso del drenaje sanitario y que la planta de tratamiento de aguas residuales no haya cumplido con los estándares y por ello se encuentre fuera de funcionamiento.

“Las administraciones pasadas hicieron dos obras que no están funcionando; una de ellas es la rehabilitación y ampliación del drenaje sanitario y construcción de la planta de tratamiento por un monto contratado de más de 10 millones de pesos, al momento que se empieza su operación se detectó que el contratista simuló realizar algunas acciones y no las hizo, sin embargo, cobro por ellas, además de que las obras no son de la calidad que se debieron haber instalado, la otra es una rehabilitación y ampliación del drenaje por cuatro millones de pesos y tiene el mismo problema porque también hay una planta tratadora que no está funcionando adecuadamente, porque no se hizo conforme a las especificaciones y ni siquiera cumple con las especificaciones de la misma”, indicó el funcionario.

En este caso el Secretario del Ayuntamiento mencionó que ambos casos se encuentran ya ante las autoridades competentes, “en este caso nosotros nos veríamos impedidos en este momento de realizar acciones preventivas, no por una falta de interés, es por una cuestión jurídica porque si nosotros realizamos una reparación le quitaríamos la responsabilidad al constructor, entonces aquí el constructor es el responsable y aquí nosotros tenemos la instrucción del presidente municipal de llevar a buen puerto estos asuntos jurídicos “, agregó.

Para ello, el constructor responsable debe hacer las reparaciones a costa de él, “el constructor sabe que falló (…) él sabe lo que hizo, por lo que se le invita a fin de que no esté perjudicando a la gente y nosotros no estamos conformes con esta situación”.

Aunado a ello, Guillermo García externó que de igual manera se está analizando que las obras realizadas dentro del programa de Rehabilitación de Vialidades 2021 cuenten con las fianzas correspondientes a efecto de que se realicen las reparaciones pertinentes.

“Estamos haciendo una verificación de las obras, estas deben de tener una especie de garantía se puede decir así, estamos verificando los tiempos y si existe las fianzas para aplicarlas, hemos estado hablando con los constructores ellos saben de que se les habla y realizan las correcciones”, concluyó.