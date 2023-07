En pausa proyecto de zona metropolitana Salamanca-Irapuato

Salamanca, Gto. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), buscará retomar el proyecto de la zona metropolitana Salamanca - Irapuato, luego de algunos años de olvido, sin embargo, para hacerlo primero se tendrán que ejecutar los proyectos de mayor importancia para Salamanca.

El proyecto de zonas metropolitanas y conurbadas nació en el gobierno de Enrique Peña Nieto

En ese sentido, Adrian Peña Miranda, director general del IMPLAN, explicó que, el proyecto de las zonas metropolitanas impulsado por el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y fue durante ese periodo, que se lograron varias zonas de conurbación como fue la de León con San Francisco de Rincón, Celaya y la Laja – Bajío, además, se promovió la conjugación de Salamanca Irapuato, no obstante, esta última no progreso y el expediente continúa detenido.

A pesar de ello, aseguró que, existe la intención de retomar el proyecto, derivado de los beneficios económicos y de desarrollo que representarían para Salamanca y su población, pero esto no sería a corto plazo, ya que primero debe quedar resuelto el tema del territorio municipal, para avanzar en otros procesos.

Existe interés para retomar proyecto

“A diferencia del Gobierno Federal pasado, en esta administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el concepto de zonas metropolitanas y conurbadas se frenó, para trabaje en la reconfiguración del mismo y el expediente que se tenía de parte de Salamanca Irapuato se encuentra detenido. Aún así, he sostenido pláticas con la encargada del Instituto de planeación nacional en el estado de Guanajuato, con el objetivo de retomarlo, ya que, representa un beneficio importante para los salmantinos y esperemos lo logremos", indicó.

Destacó que, con la actualización del plan de desarrollo del 2050, se prenden contemplar obras como la conformación de la carretera Salamanca Valle de Santiago, que son de suma importancia para el municipio y la localidad vecina.

Durante varios años este proyecto ha contado con diversas acciones que no se han llegado a consolidar, incluso durante 2015 los alcaldes en turno de ambas ciudades firmaron una carta en la que buscaban obtener ese reconocimiento pero a la fecha no se ha dado luz verde a la petición de los alcaldes y diputados federales.

La consolidación de la zona metropolitana, permitirá que Salamanca, acceda a recursos federales, encausados a proyectos de infraestructura, medio ambiente y conectividad.