En pausa búsqueda de desaparecidos por semáforo rojo

Celaya, Gto.-Debido a que el Semáforo Epidemiológico continúa en rojo en el estado, integrantes del colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia en Guanajuato no han podido regresar a buscar a sus desaparecidos, por tal motivo, piden a la población que tengan conciencia y respeten las medidas de sanidad para que por lo menos se regrese a naranja y continúen con su búsqueda.

Angélica Zamudio Almanza, coordinadora del colectivo mencionó que en 2020 empezaron a buscar a sus desaparecidos en las fosas que se encontraron en Cuapuato, en Irapuato, después en octubre estuvieron en Salvatierra donde duraron un mes y posteriormente sólo pudieron estar 15 días en Acámbaro, dado que se regresó al semáforo rojo y no pudieron continuar.

Recordó que durante su búsqueda acudían entre 12 y 15 personas de los nueve diferentes colectivos que existen en el estado de Guanajuato cuidando las recomendaciones de salud al pie de la letra para evitar contagios.

Después con el cambio de semáforo, se prohibió que continuaran con la búsqueda, pero dijo que afortunadamente la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda decidió continuar en la Cañada de Caracheo ubicada en Cortazar a pesar del riesgo que corren, dado que, son 8 de la comisión estatal, 10 de la nacional, más los binomios, Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“En nuestro caso a veces pensamos que es mejor esperarnos para no contagiarnos con el virus porque si damos positivo va a ser peor para nosotros, pero al mismo tiempo ya queremos salir a buscarlos, nuestras familias están incompletas”.

“Todo está más restringido por parte de los gobiernos por tanto fallecimiento a causa de la Covid, estamos atorados, la gente sigue sin cumplir con las recomendaciones, queremos que sean conscientes, que se cuiden para que regresemos por lo menos al semáforo naranja para poder salir a buscar a nuestros desaparecidos”.