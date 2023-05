En México no hay una vacuna que garantice la salud tras término de la pandemia: Éctor Jaime

León, Gto.- El médico y diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que a tres años de la llegada de la pandemia a México, en la actualidad no existe una vacuna que garantice la salud de los mexicanos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Esto luego de que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un decreto donde da por concluida la emergencia sanitaria.

“En México hay muchos adultos que no están revacunados, en México no hay una vacuna que sea capaz de responder a un germen que es diferente porque las vacunas que hoy existen en México que está poniendo al gobierno federal tiene que ver con virus de hace tres años no con los de ahora, entonces lo que marca este decreto es que en la gran cantidad de los países no es necesario”, comentó.

En lo que refiere a México, Éctor Jaime dijo que una vez que el gobierno federal dé por terminada la emergencia sanitaria cambiarán algunos decretos.

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN. Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“En el caso de México si es que es cierto lo que dice López Gatell que va a aparecer una reunión del consejo para que se declare el estado de emergencia va a traducir que algunos decretos que se hacían en la administración pública federal dejarán de serlo y tendrá que pasar a un planteamiento ordinario y va a ser para México bueno porque ya no va a ser visiones sanitarias con un tiranismo sanitario y ojalá ya podríamos tener en México vacunas que podríamos comprar tú o yo si el gobierno no las provee y no solamente estemos dependiendo de la mano y mal porque el austerismo republicano ha provocado la muerte de mexicanos por manejo negligente”, agregó.

En cuanto a la pérdida de esperanza de vida para los mexicanos que es de cuatro años por arriba de la media nacional, dijo que se ve impactado en las miles de muertes que se pudieron evitar, pero sobre todo en la madre o padre de familia que se quedaron si su par, en los menores que se quedaron sin sus padres o las madres sin sus hijos, aunado a los muertos generados por la violencia.

Local Llega el Sistema de Salud Guanajuato a Harvard Kennedy School

“Cuando tú combinas los que han muerto por violencia, los que han muerto porque abrazos no balazos también es una política pública, los que murieron por pandemia, los que murieron por apendicitis sin haber sido atendidos en un hospital porque había conversiones, los que están quedando ciegos porque no pudieron ser atendidos de su diabetes o no tuvieron medicamentos todo eso conjuga midiendo cuántos nacieron que fueron mucho menos y cuántos nacieron de más, eso es el cálculo de esperanza de vida de retraso en México está por arriba de la media nacional y también marca el pésimo manejo del covid en México”, añadió.