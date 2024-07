En la comunidad de Comaleros, salmantinos viven atrapados por el agua

Cada que crece el río Lerma en la época de lluvias, los habitantes de la comunidad de Comaleros por un lado agradecen que haya agua suficiente, pero por el otro saben que iniciará su calvario para poder cruzar el afluente.

Durante años, los habitantes de Comaleros han tenido que sortear el cómo cruzar el río Lerma. Han puesto costales, han puesto piedras, han puesto tablas, pero cuando el agua es demasiada, termina por derribar todo eso y los deja prácticamente incomunicados.

En los últimos 30 años han pasado por lo menos cuatro presidentes de la República, cuatro gobernadores, una decena de administraciones municipales y nadie ha hecho nada por atender la petición de los habitantes de Comaleros de que les construyan un puente para pasar por encima del río sin riesgo alguno.

Lo más cercano a una solución, que no lo fue, fue cuando la entonces alcaldesa Beatriz Hernández Cruz les dotó de una canoa para cruzar el río, pero desde hace más de seis años quedó inservible para los habitantes de las más de seis comunidades que se encuentran en los límites de la zona sur de Salamanca.

“Han pasado las administraciones y no se cumple nada de lo que nos prometen, en sí lo más actual que nos vinieron a prometer fue lo del puente, pero ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, a que no nos cumplan”, dijo Salomé Sierra Cornejo, habitante de la comunidad.

Los habitantes de Comaleros han manifestado que solamente ven a los actores políticos en épocas de campañas, pero después de que llegan al poder se olvidan de ellos.

“Nuestra necesidad más apremiante es la construcción de un puente que nos ayude a atravesar el río Lerma; ahorita, con este nivel que tiene, pasan camionetas altas, porque todavía el nivel no es mucho, ahorita la libramos; antes teníamos una canoa hecha con madera, pero ya está inservible y la última persona que vino fue la que nos vino a traer una canoa, de fibra de vidrio, la cual también ya es inservible”, explicó Salomé Sierra.

La canoa inservible

Hace poco más de cinco años, en la administración de la exalcaldesa Beatriz Hernández Cruz se les hizo la entrega de dicha canoa, para que los habitantes de estas comunidades pudieran encontrar una manera de acceso “segura” para pasar de lado a lado.

“La canoa no sirve, aquí de hecho la tenemos arrumbada, no nos vamos a exponer, no sirve, porque con ella uno está propenso a resbalarse y caerse y ahogarse; aquí somos más de 200 familias hay zonas en donde el río ya llegó a la parte alta delas lluvias y es un riesgo para nosotros cruzar”.

Al haber sido entregada esta canoa de fibra de vidrio a los habitantes de la comunidad, se puso a resguardo en una vivienda cercana al río Lerma; sin embargo, esto no pudo ser posible, porque debido a su estructura y al peso de las personas, ésta era imposible de trasladar a la gente, porque se ladeaba al cruzar el río Lerma.

“No se usa la canoa, de hecho, desde que la trajeron la tenemos arrumbada, no sirve porque la ponen y se voltea cuando se sube la gente; la probamos desde el día que nos la trajeron y aquí la tenemos; buscaron donde dejarla y como mi casa está frente al río, aquí la tenemos, pero como en realidad se nos voltea, no la utilizamos por el miedo a que podamos voltearnos en el río Lerma”, explicó Claudia, habitante de la comunidad.

A rodear durante varios minutos

Salomé Sierra compartió los mismos comentarios de Claudia, al decir que cuando la gente que quiere cruzar, tiene que irse a dar vuelta hasta el rancho de Los Zavala, ya que por allá hay un puente peatonal en donde pueden pasar hasta con bicicletas y motocicletas.

“Muchos van a trabajar a Altamira y al llevar a cabo el traslado que hay desde Altamira y Los Zavala y de regreso, dan mucha vuelta, pero si estuviera el puente, no tendrían que dar tanta vuelta perder tanto tiempo”.

Por ello, los habitantes de Comaleros dijeron que les habían prometido el construir un puente tanto peatonal como vehicular, pero todo ha quedado en promesas. Mientras tanto, algunos se la juegan cruzando entre costales, otros prefieren dar la vuelta y unos más sólo ven cómo pasa el tiempo y nadie les construye la obra que tanto necesitan.