En incertidumbre empresarios de Guanajuato ante desconocimiento por la Reforma al Poder Judicial

León, Gto.- Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en el Bajío, aseguró que los empresarios están en incertidumbre ante el desconocimiento de lo que viene para México con la aprobación de la Reforma al Poder Judicial. Local En riesgo derecho a la información con posible desaparición de órganos de transparencia: IACIP Guanajuato

Ante lo que ha pasado en el país durante los últimos días, el empresario calificó a la política como un “mugrero” en la que no se puede confiar y añadió que el empresariado esperará antes de tomar decisiones en sus inversiones.

“La política es un mugrero, después de todo lo que hemos visto estos últimos años cómo podemos confiar en la política, no es confiable la verdad (...) Vamos a esperar cómo vienen las cosas para poder dar una opinión más concreta, esperamos que ojalá se reaccione de la mejor manera, se elijan a los mejores, no nada más porque sean más populares sino porque tengan la capacidad”, dijo.

El líder empresarial comentó que se encuentran en shock, incluso, dijo que eso es lo que los tiene molestos porque no saben qué hacer, pero que no se pueden adelantar sin saber cómo va a estar el movimiento político en el país.

“Eso es lo que nos trae a todos más molestos, la incertidumbre, no sabemos qué hacer, pero el comercio no se ha frenado, son las nuevas inversiones para llegar a México, pero el comercio se sigue manejando bien, pero no tanto las inversiones".

“Yo creo que precisamente el que estén parando las inversiones para ver cómo van a quedar las cosas, más que se puedan ir o no, van a ver cómo vienen para ver realmente cómo quedan las cosas y el Poder Judicial les da certidumbre para poder invertir”, agregó.

Comentó que también falta conocer cómo va a ser la elección de ministros, jueces y magistrados.

“Es muy lamentable sobre todo que se haya dado de esa manera comprando a un senador y no sabemos qué venga para México, vamos a esperar lo que viene y cómo viene porque la verdad es que también no conocemos cómo vayan a elegir los jueces, dicen que electos por el pueblo, pero quiénes van a ser los candidatos ¿Son o no abogados? ¿Magistrados? No lo sabemos, hay que esperar cómo viene para poder opinar con más conocimiento”.