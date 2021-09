En Guanajuato se han reportado sismos con carácter leve

León, Gto. Las manifestaciones naturales son inevitables y los riesgos geológicos que provoca un sismo o terremoto, se originan por la liberación súbita de energía, acumulada dentro o entre los límites de las placas tectónicas por su dinámica de desplazamiento, originando vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensidad variable, en todas direcciones a partir del epicentro.

De acuerdo con el marco conceptual de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la entidad de Guanajuato se encuentra en la ´Zona B´, la cual está clasificada como un espacio intermedio donde se reportan sismos no tan frecuentes o afectaciones por altas aceleraciones.

Local En León, surge grieta en ejido de la comunidad La Sandía

Al estar dentro de esta zona, en Guanajuato se han reportado sismos no tan frecuentes los cuales se han sentido con carácter leve, es decir, no sobrepasan el 70 por ciento de la aceleración del suelo.

En Guanajuato, históricamente se ha tenido la sensación de algunos sismos producidos generalmente en la zona de actividad tectónica del Pacifico y reacomodos estructurales internos, los cuales no han podido ser evaluados ni analizados a detalle por carecer de instalaciones sismográficas en el Estado, ocasionando con ello el desconocimiento técnico y científico de esta actividad.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 22 km al NORTE de SAN FELIPE, GTO 04/09/21 04:38:24 Lat 21.68 Lon -101.23 Pf 5 km pic.twitter.com/EK8eGjrBmp — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 4, 2021

Para caracterizar el comportamiento del suelo Guanajuatense, los estudios ecológicos en el Estado de Guanajuato, en su mayoría, han sido encaminados para la evaluación de recursos mineros con interés económico.

De acuerdo a sus características, se entiende como sismo al temblor de tierra que no causa daños humanos y materiales de importancia. El Terremoto, en cambio, se entiende como un temblor de gran intensidad, catastrófico y devastador, destacan los estudios de la Red Sísmica del Estado de Guanajuato.

Registran sismos

En el atlas estatal de riesgos del estado de Guanajuato, hay un mapa en donde están marcados los registros de peligros y riesgos geológicos actualizado al año 2016.

Hasta esa fecha están marcados registros de sismos en los límites de los municipios de León y Silao, en el de San San Francisco del Rincón y Cuéramaro; así como en la orilla de León, San Felipe, Guanajuato, Dolores Hidalgo y en la frontera de Cortazar y Celaya, así como Acámbaro y los límites con Michoacán.

Guanajuatenses perciben sismo

En la página volcanodiscovery.com, la cual difunde información en tiempo real sobre actividad sísmica del mundo, los guanajuatenses dejaron su testimonio sobre los terremotos de 4.4 y 4.5 grados richter que se registraron durante la madrugada del sábado.

Los usuarios de este portal web pueden opinar sobre el resultado del informe que presenta el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.4 Loc 5 km al ESTE de CUERAMARO, GTO 04/09/21 04:38:35 Lat 20.62 Lon -101.63 Pf 159 km pic.twitter.com/g4iWSEDRUd — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 4, 2021

Según las especificaciones técnicas fue probable que muchas personas en el área del epicentro sintieron el terremoto.

En Ojo de Agua, San Bartolo de Berrios, el temblor se sintió de manera ligera, mientras que se percibe débilmente en Villa de Reyes, aunque en pueblos como Soledad de Graciono Sánchez, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, la ciudad de Guanajuato y León.

Algunos de los comentarios que fueron encontrados fueron los siguientes:

“Fue un temblor de segundos que me asustó porque nunca pasó en este lugar la cama se movió, las ventanas, la cabecera”, de un ciudadano de Guanajuato capital.

“Mi marido me llamó diciendo que sintió el temblor. Tenemos un apartamento en el tercer piso. Dijo que las ventanas traqueteaban y la cama temblaba. Ningún daño a nuestro apartamento. Lo asustó. Los terremotos en esta zona son raros, pero le dije que podría suceder porque vivimos en la base de una cordillera.”, dice un comentario de una persona de León.

“En el segundo nivel de la casa, el piso vibró intensamente”, replicó otro usuario guanajuatense.

“Me desperté para dormir! No creía que fuera real pero tuve que revisar el teléfono y sí, fue un temblor real”, dijo otro usuario leonés.

“Estaba dormido, sentía temblar la cama. Me desperté asustado”, dijo un usuario de San Felipe.

“Nos despertó el movimiento del temblor y agarré a mi bebé y salí a la puerta de la casa. Se me hizo raro porque esta zona no es sísmica y si fue temblor porque me ha tocado sentir temblores en el estado de guerrero”, dijo un ciudadano de Villa del Rey, San Luis Potosí.

“Vibraron las ventanas y puertas, el ruido ocasionó que despertará, mi perrita también despertó”, dijo una usuaria de Santa María del Río, San Luis Potosí.

“Se repitió al menos cuatro veces el último como a las 6:30am...y el sentir fue como si algo se desplazará por dentro de la tierra de este a oeste... recio y raro”, escribió otro usuario de San Diego de la Unión, Guanajuato.