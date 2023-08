En Guanajuato no se aplica la reparación de víctimas

Salamanca, Gto. En Salamanca cerca de las 200 familias que integran el Colectivo de Sembrando Comunidad no se les ha aplicado la reparación de los daños, a personas víctimas de la inseguridad que se presenta en la localidad, lo que complica a que los familiares puedan contar con estos beneficios.

Se ha complicado el proceso de designar como titular a los abuelos de víctimas de inseguridad

"Tenemos muchos casos en donde los menores están viviendo con los abuelos porque le quitaron la vida a uno de los papás y el otro no se pudo hacer cargo. Muchas de las familias vienen a pedir apoyo para niños de seis o diez años, por sus nietos; pero con ello tenemos mucho problema porque piden que estén reconocidos como tutores y no se les da el apoyo. Hemos solicitado al DIF que se les dé un apoyo legal y puedan quedar como tutores o representante de los niños y no hemos tenido respuesta", comentó José Gutiérrez Cruz fundador de Sembrando Comunidad y representante de Memoria, Justicia y Comunidad.

José Gutiérrez puntualizó que hay integrantes que tienen hasta seis nietos, otras cuatro, uno, pero no todos tienen, son pocos los que no, de los 200 que tenemos, 180 dejaron hijos, son menos los que dejaron hijos.

En Guanajuato se victimizan a las víctimas de la inseguridad

"Hay personas aquí que, si tienen personas detenidas, y en palabras de Fiscal que tiene el caso, nunca han hecho una reparación del daño. Para ello una sentencia, la persona en la cárcel y se acabó. La familia y lo demás no es problema de ellos, si la fiscaliza no le mueve y no tenemos los defensores públicos, y no hay representación legal en el municipio es muy difícil que las familias puedan acceder a estos beneficios como reparación del daño. Son sus derechos, pero es difícil, nadie tiene la reparación del daño", manifestó.

En algunos municipios del estado se cuenta con un Centro de Atención a Víctimas en donde se les brinda la atención a todos aquellos familiares que hayan perdido a un familiar, y se estén haciendo cargo de sus descendientes, sin embargo, destacó que esto sirve de poco, ya que, en el estado de Guanajuato, se victimiza a las personas.

"A final de cuentas nunca es suficiente, porque vives en un estado en donde matan en promedio a 13 personas al mes y no sabemos cuántas desaparecen porque no somos claros al respecto y luego hay homicidios que son tapados como otra cosa, se juega con la forma en que sucede el homicidio para como lo clasifican y se juegan en Guanajuato. El problema más grande en estado es porque se criminaliza a las víctimas, cuando matan a una persona se dice que no eran blancas palomitas, en qué andaban", dijo.

No hay una presión de que se atienda a las víctimas y basta con decir que se dedicaba a tal cosa, pero vean a la gente, son gente trabajadora, son señoras que tienen dos trabajos porque tienen que cuidar a cuatro nietos. Hay casos que una señora tiene dos hijos víctimas. No tenemos una política de atención a víctimas, Primera porque no se siente como necesaria y segunda no hay una prevención tampoco.

El representante del colectivo de Sembrando Comunidad puntualizó que con el Meme que se tiene en el municipio en un espectacular se maneja como prevención, sin embargo, destacó que al ser del corredor industrial y de los municipios más violentos de Guanajuato se deben de aplicar políticas de prevención.