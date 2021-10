En Guanajuato más personas desaparecidas

Guanajuato está colocado como uno de los 10 estados del país con más personas desaparecidas, pues del periodo del primero de diciembre de 2018 al cuatro de octubre de 2021, en la entidad ha sido reportada la desaparición de mil 315 personas.





Guanajuato, uno de los ocho estados con más personas desaparecidas.





Así fue dado a conocer por la Plataforma por la Paz y la Justicia, con base en el informe presentado durante la reunión de Claudia Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en donde también se dio cuenta de que Guanajuato está dentro de los primeros 10 lugares a nivel nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes y de mujeres en ese mismo periodo.

El reporte de la Comisión Nacional de Víctimas indica que en Guanajuato se han concentrado el 5.51% de los casos de personas no desaparecidas o localizadas, lo que lo coloca en el octavo lugar, debajo de estados como Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa y por encima de estados como Sonora y Zacatecas.





Más de mil 300 personas desaparecidas en poco menos de tres años.





De las mil 315 personas desaparecidas que han sido reportadas en Guanajuato de diciembre de 2018 a la fecha, 118 corresponden a niñas, niños y adolescentes que en ese periodo no han sido localizados y lo cual coloca al estado en el noveno lugar en este rubro y donde el Estado de México ocupa el primer lugar, con 718 menores de edad desaparecidos, seguido de Ciudad de México, con 546; Nuevo León, con 416; Jalisco, con 303; Zacatecas, con 258; Tamaulipas, con 207; Michoacán, con 180; Guerrero, con 131, mientras que debajo de Guanajuato está Veracruz, con 114 menores de edad desaparecidos o no localizados.

Además, el reporte indica que Guanajuato ocupa el octavo lugar en cuanto a desapariciones de mujeres, pues del primero de diciembre de 2018 al cuatro de octubre de 2021 han sido reportadas 238 mujeres no localizadas o desaparecidas, de las cuatro mil 359 que hay en todo el país.





Guanajuato se volvió una zona con cementerios clandestinos.





Dos años de incertidumbre





“Cuando Mariana no regresó del trabajo, me enojé. Dije 'si se fue con el novio, así le va a ir'. Cuando el novio vino a la casa a buscarla, ahí me di cuenta de que algo no andaba bien. Le pregunté yo al novio que si sabía él, que no me jugaran ninguna broma y me dijo que no sabía nada, que sólo supo que Mariana había salido de trabajar, que tomó el camión y ya no volvió a tener contacto con ella. Han pasado dos años desde que mi hija desapareció y han sido dos años de infierno”.

Mariana Razo Mejía es madre de Sagrario Medina Razo, una joven de 23 años que desapareció el 24 de noviembre de 2019, aparentemente cuando regresaba de Silao, en donde trabajaba, hacia la comunidad de Aldama, en donde vivía.

Sagrario no tenía problemas con nadie, era una joven que sólo estudió hasta la preparatoria, trabajó en varios comercios como vendedora de zapatos, en una tienda de ropa, también fue cajera en un supermercado, hasta que consiguió trabajo en una empresa de Puerto Interior, en Silao.









“Nunca vimos alguna conducta rara, no tomaba. No se vestía provocativa. A veces llegaba tarde, pero andaba con el novio y llegaban bien los dos, entonces no hay motivos para que mi hija haya desaparecido”, dice Mariana, quien dijo que testigos vieron que su hija, al bajar del camión que la transportaba desde Silao a Aldama, hombres a bordo de una camioneta la subieron por la fuerza y se la llevaron con rumbo hacia Silao.

La denuncia por la desaparición de Sagrario está puesta desde diciembre de 2019, pero para Mariana eso ha servido de poco. De las 119 búsquedas de campo que ha habido en Guanajuato registradas por la Comisión Nacional de Búsqueda desde el ocho de febrero al cuatro de octubre de 2021, Mariana ha acudido a 32, pero en ningún punto ha tenido indicios sobre el paradero de su hija.





Laja- Bajío, zona de fosas









La región Laja-Bajío se ha convertido en un auténtico cementerio clandestino. Municipios como Salvatierra y Acámbaro figuran en la lista de los municipios con mayor cantidad de fosas clandestinas y también en la lista de las zonas con más cuerpos encontrados en dichas focas.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Política y Migración de la Secretaría de Gobernación, Salvatierra es el municipio del estado con mayor localización de cuerpos en fosas clandestinas, con 79, mientras que en Acámbaro fueron 75 los encontrados en fosas clandestinas; a nivel nacional 10 municipios concentran el 43% de los hallazgos de personas en fosas clandestinas, desde el primero de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021.









En tanto, Salvatierra ocupa el quinto lugar nacional dentro de la lista con más municipios con fosas clandestinas, con 65 encontradas, mientras que Acámbaro se ubica en el noveno lugar, con 37 fosas clandestinas.