En Guanajuato han desertado más de 100 mil estudiantes

Ante el aumento de rezago y deserción escolar, el Dirigente Regional de la CNTE y Director de la escuela secundaria General Alfonso Sierra Partida, Vicente Díaz Quiñones señaló que es importante contar con la participación de los padres de familia para combatirlo, esto debido a que en el estado de Guanajuato posterior a la pandemia se registró 100 mil desertores.

“El pacto social que presumió Gobierno del estado Fracasó, después de la pandemia por Covid, en donde hubo más de 100 mil desertores y que se incrementó el rezago educativo, no se ha podido recuperar, y por ello en todo el estado de Guanajuato se han venido cerrando planteles educativos incluso pero con mayor razón los turnos vespertinos especialmente en algunas escuelas secundarias generales y técnicas, en donde se están fusionando grupos, esto se debe a la deserción por la pandemia de más de 100 mil estudiantes y post pandemia que no pudimos recuperar”, señaló el dirigente de CNTE en el estado y director de la escuela Secundaria General Alfonso Sierra Partida.

Díaz Quiñones detalló que uno de los objetivos que tenía el Gobierno del estado con el pacto social es el abatir la deserción escolar y el rezago educativo el cual tuvo un fracaso rotundo. Diaz Quiñones comentó que cada vez hay menos alumnos en el estado de Guanajuato.

“Hay escuelas que tenían hace ocho o 10 años cerca de mil 500 alumnos, ahora tienen mil, estamos hablando de una disminución en la matrícula de más del 35% y va a seguir disminuyendo; el pacto social tiene que funcionar y por parte del Gobierno del Estado se tiene que dar la oportunidad de becas a los alumnos y rescatarlos ofreciéndoles la oportunidad de continuar sus estudios y solamente de esa manera podemos contrarrestar este asunto, que se otorgue mayor presupuesto a la educación”, señaló.

En cuestión a las nuevas tendencias y metas que tienen algunos jóvenes por convertirse en creadores de contenido o "Influencer", es necesario que los padres de familia no pierdan sus responsabilidades.

“La educación empieza en casa, si los padres de familia se desprenden de sus responsabilidades y dejan que sus hijos sean invadidos por las redes sociales, va a perjudicar en su formación. Los planteles educativos tenemos que trabajar con la disciplina, la cual es algo que no podemos apartar y no confundir la disciplina con la violencia escolar, solo de esa manera podemos fomentar en los alumnos valores y responsabilidad para no caer en situación o modas que a través de las redes sociales se están dando. Si los planteles educativos temen aplicar la disciplina van al fracaso, aquí en la Alfonso Sierra Partida vamos a seguir aplicando la disciplina para seguir en primer lugar", concluyó.