En espera poder ingresar los proyectos de puentes en la ciudad

Salamanca, Gto. Tras la reunión con el Gobernador del Estado, César Prieto Gallardo, puntualizó que dicha reunión quedó en buenos términos, en donde se destacó la importancia de nuevos proyectos para el municipio, tanto de nivel estatal como federal.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

César Prieto Gallardo, Alcalde de Salamanca comentó que sostuvo una reunión con el Gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue en donde se abordaron temas de relevancia para la ciudad, misma que se llevó a cabo en buenos términos.

El alcalde le hizo saber el tema de que a Salamanca no se le había considerado todavía con respecto a otros municipios con el tema de la deuda

Prieto Gallardo, indicó que, "Tuvimos una reunión demasiado buena para salamanca, solo estamos esperando a que se revisen las propuestas que nosotros hicimos para ver cuáles pueden ser consideradas en concurrencia con el estado y posteriormente daré a conocer que nos respondieron".

El edil salmantino, agregó que, tras ser recibido de manera cordial por el gobernador, externó sus inconformidades, respecto a que no había sido Salamanca considerado al igual que otros municipios para la deuda.

El alcalde comentó que por parte de la Federación se recibe apoyo en materia de seguridad

"El gobernador fue amigable, yo le hice saber el tema de que a Salamanca no se le había considerado todavía con respecto a otros municipios con el tema de la deuda; él está consciente y me pregunto si nos había llegado un recurso de la federación a lo que yo respondí que de manera directa para una obra todavía no, el gobierno federal está invirtiendo en la Guardia Nacional, en tema de medio ambiente como es de Tekchem, así como de otro proyectos que se vienen para el municipio, los cuales dará a conocer el Gobierno Federal", indicó.

Local Aprobada primera modificación al programa de obra pública 2023

En el tema de Obra Pública, Prieto Gallardo dijo que para el próximo año se espera poder incorporar puentes necesarios en Salamanca.

"Vamos a ver si para el presupuesto 2024 que ya se va a cerrar la ventanilla para poderlo proponer, se ingresan los puentes que tenemos aquí, que cualquiera de ellos pueda estar, y será la cámara de Diputados la que autorice si hay un recurso para Salamanca", puntualizó.

El mandatario comentó que en esta semana se tendría una respuesta por parte del Gobernador. Prieto Gallardo comentó que se tendría que hacer pública independiente de la respuesta. César Prieto finalizó "se mostró muy receptivo y comprometido en que habrá temas buenos para Salamanca.