En el primer semestre del 2022 se registran 215 accidentes vehiculares

Durante el primer semestre del 2022 se reportaron 715 accidentes vehiculares en Salamanca, es por ello que la Dirección de Movilidad y Transporte, encabezada por Daniel Pérez Sequera, exhortó a la población a ser conductores responsables y evitar conducir bajo los influjos de alguna droga.

Exhortan a no conducir bajo las influencias del alcohol.

De enero a la fecha, en Salamanca se han registrado un total de 715 accidentes vehiculares, de los cuales el 20% es por conducir en estado de ebriedad y el 43% han sido motociclistas; de estos accidentes seis han sido mortales.

De acuerdo al director de la dependencia, alrededor de 300 accidentes vehiculares han sido provocados porque los automovilistas conducían bajo las influencias del alcohol y algunos de ellos han terminado en desenlaces fatales.

Es por ello que durante el periodo vacacional se han reforzado el operativo de alcoholemia con la finalidad de evitar que se continúen presentando este tipo de incidentes, mismo que se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida durante los fines de semana y que cuenta con un tiempo de duración prolongada.

Ante esta situación, a través de la Dirección de Movilidad, se invita a acatar las siguientes recomendaciones uso de casco de protección, no transportar a menores de edad en motocicleta, el uso de motocicleta es para una o dos persona, respetar los niveles de velocidad, no manejar bajo los influjos del alguna droga, hacer uso del cinturón de seguridad, respetar los señalamientos vehiculares, hacer uso de los puentes peatonales, no circular por zonas peatonales y utilizar adecuadamente la ciclovia, no utilizar el teléfono mientras conduces.

En el estado de Guanajuato se han reportado en total nueve mil 146 accidentes vehiculares que han dejado como resultado 115 defunciones y dos mil 911 lesionados.