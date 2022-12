En el 2023 se sumarán 125 empresas exportadoras a la lista de Guanajuato

León, Gto.- El director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), Luis Ernesto Rojas Ávila, dijo que para el 2023 se espera que 125 empresas se sumen a la lista de exportadores de industrias instaladas en Guanajuato. Hasta ahora hay más de 1 mil 600 en la entidad.

Explicó que las exportaciones del primer semestre de 2020 fueron de más 15 mil millones de pesos, con una variación de 12.5% respecto al mismo periodo del año anterior y Guanajuato se mantiene en la sexta posición a nivel nacional como uno de los principales estados exportadores.

“El próximo año tenemos una meta de 125 empresas, que aquí el reto es doble, el reto es sumar, pero las que estén no se caigan que también es un reto bien importante. Cofoce monitorea ambas: el crecimiento, pero también la permanencia. Ambos factores son bien importantes porque de nada no podemos decir, generé 125, pero perdí 300”, comentó.

Dijo que las exportaciones del subsector SCIAN (Maquinaria y equipo, Insumos y acabados textiles, Industrias metálicas básicas, Prendas de vestir, Productos metálicos, Curtido cuero y piel, Industria del plástico y el hule, Industria Alimentaria, Equipo de transporte), incrementaron 6%. Estas industrias son el 69% de las exportaciones totales del Estado.

La Industria Alimentaria de Guanajuato en el primer semestre de 2022 logró la cifra de más de 430 millones de dólares, con un crecimiento del 13% en comparación con el año pasado.

“Estamos llegando a más de 1 mil 500 empresas exportadoras, estamos manejando una cifra récord jamás lograda en Guanajuato, 1 mil 647, me da el dato exacto, estamos hablando de un crecimiento muy importante, incluso estimamos seguir creciendo el próximo año con las nuevas empresas exportadoras”, agregó.

Además, presentó algunos de los principales proyectos para el año 2023. Entre estos proyectos está el lanzamiento de un Podcast de COFOCE “Global Talks”, un espacio para conversar de temas relacionados a Comercio Exterior, Crossborder eCommerce, casos de éxito, internacionalización, y nuevas tendencias de las voces de los expertos en la industria, el cual, estará activo a partir de hoy en los canales de Spotify, Amazon Music, así como a través de las redes sociales y YouTube.

Algunos otros proyectos como el crecimiento de las Aldeas Digitales, COA 2023, una nueva edición de eCommerce GO, Private Equity (Summit), Made in GTO en su tercera temporada, el lanzamiento de la revista COFOCE GO y por último la séptima edición de Foro GO para el mes de octubre de 2023.