En duda cultivos de temporal

Salamanca Gto.- Agricultores de temporal se mantienen a la expectativa sobre si sembrarán o no sus tierras durante la próxima temporada de lluvias, pues aseguran que el año pasado ninguna de sus cosechas prosperó, por lo que temen perder el poco dinero con el que cuentan.

La comunidad de Marigomez ubicada al norte del municipio era una zona rica en agua, donde existían arroyos y pozos de agua que permitían el crecimiento de los sembradíos, además, este lugar se caracterizaba por la producción de guayabas que era unas de las actividades económicas predominante entre los habitantes.









Ceferino Montenegro explicó que el año pasado invirtió entre cinco y seis mil pesos para sembrar maíz en una pequeña parcela que heredo de su familia, sin embargo, la falta de lluvia ocasionó que las matas no maduraran.

Manifestó que de unos años a la fecha, la situación de la comunidad ha cambiado “la falta de agua ha ocasionado que muchas tierras estén abandonadas, pues el campo ya no es un negocio redituable, muchas personas están optando por irse a Estados Unidos porque el campo ya no deja, ahora, las guayabas ya no se dan como antes , solo tenemos un pozo de agua que es el que abastece a toda la comunidad y ¿qué vamos hacer el día que se seque? , si no hay lluvias , no hay cultivos y de que vamos a comer”.

Reveló que la siembra de temporal era el modo de vida de muchos habitantes de “Marigómez” pues gracias a ella tenían alimento para consumo propio y para vender, pero ahora muchas familias han optado por no sembrar y preservar el poco dinero que tienen.