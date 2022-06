¿En dónde está Juan David?

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- Ha pasado un mes y Juan David no aparece. Lo han buscado en montes, en baldíos, en cisternas, ríos, canales y no hay rastros de él. El 13 de mayo fue la última vez que fue visto con vida y desde entonces no se sabe nada de él. Su madre dijo que su padrastro lo asesinó, su padrastro dice que salieron a caminar en la madrugada y se le escapó; lo cierto es que el niño de 11 años sigue sin ser localizado.

Este 13 de junio se cumple un mes de la desaparición del niño Juan David, un caso que ha indignado y movilizado a una ciudad completa, pues todos esperan un milagro.

Durante los primeros días se juntaron alrededor de 100 personas en búsqueda.

Juan David fue visto por última vez al interior del domicilio donde habitaba con su mamá y padrastro, ubicado sobre la calle Gran Canarias, en Urbi Villa del Rey.

Fue precisamente por la mañana del 14 de mayo cuando Reyna, madre de Juan David, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por su desaparición. En la primera declaración que hizo ante el Ministerio Público aseguró que el niño podría estar con su padre biológico, a quien había manifestado recientemente quería ir a ver y había sido llevado por su padrastro.

Local A más de dos semanas de su desaparición continúa búsqueda de Juan David

Agentes ministeriales acudieron al domicilio de Juan Agustín, padre de Juan David, y le pidieron entregara al menor, fue entonces que todos cayeron en cuenta de que el niño estaba desaparecido.

Familiares paternos de Juan David se dieron cuenta que la desaparición había ocurrido en el fraccionamiento Urbi, pues nadie sabía que Reyna y sus hijos estaba viviendo en ese lugar, pues de acuerdo con Juan Agustín, durante los cinco años en que estuvieron separados, nunca le dejó ver a los niños ni le dijo dónde podía localizarlos.

“Siempre nos decía que vivía en Salamanca o en Guanajuato, nos daba datos inexactos o falsos, nos dimos cuenta donde estaba viviendo hasta que desapareció mi hijo”, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

Integrantes de colectivos de búsqueda se unieron a las protestas.

De inmediato, el padre y abuelos de Juan David acudieron al fraccionamiento Urbi a tratar de obtener más información con la madre del pequeño, sin embargo no pudieron localizarla, pero fue en este lugar en donde vecinos les comentaron haber sido testigos de maltratos a Juan David, todos por parte de su padrastro, Miguel 'N'., un policía municipal que hasta entonces estaba activo.

“Nos dijeron que se escuchaban los gritos del niño constantemente. El padrastro siempre salía a amenazar a quien quería intervenir, siempre les decía que era policía y no le iban a hacer nada”.

Realizaron varias marchas buscando apoyo e intensa investigación del caso.

Por este descubrimiento, el 18 de mayo entre los familiares paternos y vecinos de Urbi convocaron a una marcha para exigir que la investigación se hiciera no sólo en torno a una desaparición casual, sino que se debería investigar a la madre biológica y al padrastro, varias declaraciones complementaron estas versiones ante la autoridad y ambos fueron sujetos a investigación.

El mismo día de la marcha comenzaron las labores de búsqueda, redes sociales y grupos de Facebook se llenaron de fichas de búsqueda y fotografías de Juan David; el caso tomó gran importancia en la ciudad y otros municipios aledaños, pues los primeros días eran cruciales en caso de que intentaran sacarlo del estado.

El padre y abuelos de Juan David ha realizado búsquedas diariamente.

Familiares fueron a colonias y comunidades donde reportaron niños vagando en las calles, pero ninguno era Juan David; pensaban que pudo haberse perdido en un intento por llegar a casa de sus abuelos.

MADRE ASEGURA QUE JUAN DAVID FUE ASESINADO POR SU PAREJA

Fue el 24 de mayo cuando Reyna habló. Convocó a medios de comunicación y dio una declaración llena de contradicciones e inconsistencias, pero fue ahí cuando dijo que Juan David no sólo había desaparecido, sino que habría sido asesinado a golpes por su expareja Miguel 'N'.

Dijo que no había dicho nada antes, pues Miguel 'N'. la tenía amenazada con hacerle algo a ella y a sus otros dos hijos.

“Siempre estuve amenazada de muerte y mis hijos también, se los quería llevar a Guadalajara, eso me decía”, refirió en aquélla ocasión.

Cuerpos de emergencia han apoyado a registrar canales y predios.

Así fue como a diez días de la desaparición del niño, fue confirmada la peor de las versiones, que éste se encontraba muerto.

En la declaración, Reyna aseguró que ese 13 de mayo, después de que su pareja Miguel 'N'. golpeara en varias ocasiones al niño, ella logró salir de la habitación en que se encontraba encerrada para encontrarse con su hijo tirado en el suelo.

“Le agarró coraje porque nunca lo quiso como a su papá, siempre le decía que no le iba a hacer caso porque él no era su papá, por eso lo empezó a maltratar y castigar”.

Han sido recuperados posibles indicios, pero aún no hay respuestas.

Reyna comentó que ella pudo sentir que su hijo ya no estaba respirando, fue al menos media hora que ella le imploró a su entonces pareja, le hablara a una ambulancia para que David recibiera atención, pero nunca lo hizo.

“Lo puso en una bolsa y se salió con una lámpara, me enseñaron videos en donde se veía lo que estaba haciendo, pero no sé en dónde lo dejó; si volviera a ver a mi hijo, le diría que me perdone porque nunca lo pude defender”.

El presunto responsable de la desaparición era elemento de la Policía Municipal.

Miguel N. fue detenido. Reyna sólo dio la declaración de que su expareja había sido la última persona que estuvo con Juan David, por lo cual fue acusado de desaparición forzada y lesiones; el propio detenido sostuvo su versión: que había salido con el niño para llevarlo con su papá y que en el camino se le escapó, que se fue corriendo y que no lo alcanzó; no fue válida su explicación y fue vinculado a proceso y está en prisión preventiva.

INICIA UNA BÚSQUEDA AÚN SIN FINAL

No obstante, la declaración sobre el presunto asesinato de Juan David hizo dar un vuelco a la vida de familiares paternos del menor y así iniciaron recorridos por ranchos y colonias, por zonas cerriles y tiraderos clandestinos que hay cerca de Urbi.

Durante los primeros días de búsqueda fueron cerca de 100 personas, entre vecinos, integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades quienes acudieron a los distintos puntos, para con ramas y varillas buscar desde el amanecer hasta el anochecer durante varios días en puntos sospechosos, pero no encontraron ninguna pista.

Afuera de la casa que Juan David habitaba fueron colocados juguetes y dulces alrededor de una fotografía.

La zona de la cual tenían mayores sospechas eran los tiraderos clandestinos, zonas que se encuentran aisladas, con poca señal móvil y sin cámaras de seguridad.

Mientras tanto, agentes ministeriales comenzaron con la búsqueda desde el interior de la vivienda, sin descartar que el cuerpo pudiera haber sido enterrado en el mismo inmueble, pero éste no fue localizado.

En la calle Gran Canarias ahora reina el silencio y la tristeza.

Ríos y canales cercanos fueron registrados a fondo, con maquinaria y equipo de buceo, ingresaron elementos de Protección Civil y Bomberos pertenecientes a la Célula Municipal de Búsqueda, pero ninguno de los intentos arrojó resultados positivos, salvo por una colchoneta con manchas que fue localizada a una cuadra del domicilio de Miguel N., de la cual aún no se obtienen resultados probatorios de que esté relacionada al caso.

SE REHÚSAN A ACEPTAR LA MUERTE DE JUAN DAVID; AUN LO ESPERAN EN CASA

Si bien Juan Agustín, padre de Juan David, y sus abuelos llevan un mes de búsqueda y difusión sin descanso, aún tienen la esperanza de que en algún momento las autoridades los contacten para decirles que Juan David fue localizado con vida.

“No puedo creer que mi hijo ya no esté, espero que lo tengan por ahí escondido y que todo esto sea solo una mentira de su mamá”, dijo entre lágrimas Juan Agustín; en su domicilio se evita a toda costa la palabra “muerto” y aunque la búsqueda no será detenida, esperan que ésta sólo los lleve a pistas para encontrarlo vivo.

Aun tienen la esperanza de encontrar a Juan David con vida.

“Ni siquiera quiero nada ya contra la mamá, nomás quiero que si sabe algo más, me lo diga, quiero encontrar a mi niño”, dijo.

Por su parte, Artemio y Virginia, abuelos de Juan David, abrieron las puertas de su casa y en entrevista con Organización Editorial Mexicana relataron cómo fueron las últimas veces que vieron a Juan David y sus hermanitos, esto a finales del año 2020.

“Festejamos el 31 de diciembre con ellos, antes de eso también le hicimos a David su pastel de cumpleaños, yo sí lo veía triste, pero cuando le preguntaba nunca me contestaba nada”, dijo Virginia.

“Estábamos preparándonos para que vinieran a pasar el Día de Reyes con nosotros, aún tengo una bocina, que era uno de los regalos que nos habían pedido; todavía estamos esperándolos aquí con una gran fiesta”.

“Les esperamos aun con una fiesta en casa”, comentó Virginia abuela de Juan David.

Además, de acuerdo con Agustín, la única condición con la que Reyna acudía junto con David y Giovanni a casa de sus abuelos paternos, era que él no estuviera presente, pues aún seguía vigente una orden de restricción en su contra.

“Pues con tal de que mis niños pudieran ver a sus tíos y abuelos yo me iba, tenía al menos cinco años que no los veía, me arrepiento tanto de no haber insistido más para encontrarlos”.

AÚN HACE FALTA APOYO EN LAS BÚSQUEDAS

A un mes de la desaparición, en la calle Gran Canarias reina el silencio que se vio interrumpido durante algunos días con la búsqueda y protesta de los irapuatenses; en la vivienda donde en algún momento habitó la familia permanece aún una luz exterior encendida y al pie de la ventana principal varias veladoras, juguetes y dulces rodeando la foto de Juan David.

Vecinos comentaron que una noche vieron una camioneta llegar al lugar, sin saber si se trataba de familiares o vecinos, los cuales colocaron algunos objetos y la fotografía en la protección de herrería.

El caso indignó a una ciudad completa.

“A veces las vecinas pasan y se paran enfrente de la casa, hacen una oración y encienden la veladora, hay veces que aquí todo se roban, pero los juguetes y dulces que le dejaron los respetan, a todos nos duele mucho lo que pasó”.

Algunas flores marchitas adornan las orillas de la vivienda sellada con una cruz de cinta amarilla con la leyenda “Línea de policía”, que dejaron los agentes ministeriales en su última visita al lugar.

A lo largo del proceso de búsqueda Agustín y sus padres han sido blanco de extorsiones, burlas y otras situaciones que les han afectado en la salud.

Y si bien el apoyo por parte de ciudadanía y autoridades estuvo presente desde el primer día, aún requieren más manos que se unan a las labores de campo, pues cada día que pasa, son menos personas las que pueden acudir debido a trabajo o estudios, que no pueden dejar durante temporadas largas.

“Agradezco mucho todo lo que la gente ha hecho por mí, se han acercado con herramienta, comida, agua, y me han ayudado a buscar, pero todavía falta mucho, tenemos que encontrar a mi niño, pido que esto llegue a muchas más personas para que podamos tener mejor cobertura en la búsqueda y dar con él, porque cada día que pasa esto es más difícil”.