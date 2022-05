En desarrollo programa de apoyo comercial

Tras el anuncio del alcalde César Prieto sobre la posible organización de la feria en 2023, comerciantes han señalado sentir incertidumbre al no haberse dado seguimiento al programa de apoyos económicos que se establecería por su cancelación este año, por lo que piden a las autoridades retomar este proyecto para fortalecer la economía local durante el segundo semestre de este año.

Lo anterior, lo externó el mandatario salmantino al término de la décima séptima edición de la Expo Nopal 2022, en la que se registró una afluencia de más de 11 mil visitantes que generaron una derrama económica de más de seis millones de pesos.

Sin embargo, en torno al programa de apoyos económicos que el mismo munícipe anunció aún se encuentra por definir, tanto el monto total del programa como el de los apoyos a entregar, así como el número de beneficiarios.

“Se va presentar al Ayuntamiento, se hicieron algunos cambios porque sólo iba dirigido a personas con discapacidad o a mujeres y se está trabajando ya porque implica un tema de recurso económico que si se va dar”, mencionó el alcalde.

De acuerdo el edil el monto del programa podría ser de cinco millones de pesos, que se esperan no impacte en algún otro proyecto en desarrollo; “lo que queremos es que sea en especie, que la persona vaya con su proyecto y nos diga yo ocupó esto, y podamos hacer la compra consolidada para reducir costos y hacer la entrega del apoyo requerido, porque si hacemos la entrega económica muchas veces se utiliza en algo que no es”, explicó.

De igual manera César Prieto detalló que la finalidad de este proyecto es que el recurso sea revolvente, para que lo que se recupere poder seguirlo empleando en este modelo de apoyos, los cuales podrían ir de los 10 a 50 mil pesos sin intereses.

Los comerciantes

Ante esta situación comerciantes establecidos, de ocasión y tianguistas esperan que las autoridades no se olviden de imementar este programa que los ayudaría a generar utilidades y mejorar sus negocios de cara al segundo semestre de 2022.

“ Han sido cinco meses muy difíciles para todos, el comercio está muy apagado, no tenemos eventos y muchos esperábamos la feria para recuperarnos, pero no se hizo y ya hasta se esta anunciando que se va hacer el próximo año, esperamos no se les olvide el programa de apoyos que prometieron a cambio de la feria de este año”, manifestó Luis Gerardo Gutiérrez representante de la Unión de Tianguistas y Comerciantes de Ocasión.