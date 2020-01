En comunidades la basura se acumula por días

JARAL DEL PROGRES, Gto.- En las comunidades del municipio la basura se acumula por días pues el camión recolector no pasa tan seguido, por lo que la población tiene que guardar su basura o bien la deja afuera de su casa.

La acumulación de los desperdicios de los hogares en estas zonas en un grande y se junta por días lo que hace que la gente la ponga afuera de sus hogares y esta se riegue cayendo en los canales que se localizan a un costado de la carretera, provocando que en esta época de lluvia se mescle con el agua haciendo un foco de infección.

Por ello la población le pide a las autoridades que el camión recolector pase más seguido para evitar este problema, “Pues muchos si guardamos nuestra basura en casa, pero hay otros vecinos que si sacan su basura y dura hasta dos días en lo que pasa el camión, pero muchas veces esta es regada por los animales y cae en el canal, lo cual cuando llueve se junta y hasta luego comienza a apestar feo” dijo la señora Fátima Salmerón.

El camión si cumple su labor pues pasa cada que le toca, pero la gente piensa que no es suficiente con los días que lo hace por lo que esperan que sus rondines sean más seguidos para evitar tiradero, además de que la población debe de hacer su parte y no dejar su basura tan expuesta y si es preferente no sacarla a la vialidad, para evitar que esta será regada o mezclada con las agua de lluvia.