En CETAC esperan regresar a clases

Al ser indispensables los servicios públicos de luz, agua y drenaje en las instituciones escolares para el regreso a clases presenciales, el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC), se mantiene a la expectativa de lo que determine la Secretaria de Educación y la Secretaria de Salud ya que aún no cuenta con la totalidad de los servicios.

El Director General Del INIFEG, Pedro Peredo Medida, informó que desde hace un año Gobierno del Estado entregó el plantel ya concluido, sin embargo, únicamente quedaron pendientes los servicios de agua, drenaje y energía eléctrica los cuales correrían a cargo del Gobierno Municipal.

“De no tener estos servicios no podrían tener clase, como es bien sabido, en cualquier plantel escolar se necesita de los servicios públicos de agua y drenaje y sin ellos no pueden operar, estamos a la espera del cumplimiento por parte del municipio” refirió.

Por su parte la directora del plantel, Dalia Araceli García, manifestó que a la fecha el centro escolar ya cuenta con energía eléctrica y se ha adecuado para que trabaje con pipas de agua.

“Al municipio se le ha complicado la integración de los servicios y estamos a la espera, ellos quedaron muy formales de apoyar en el drenaje y agua potable. En cuanto al regreso a clases presenciales es probable que podamos volver ya que el plantel cuenta con una planta tratadora de aguas residuales y por el agua no habría problema para un regreso, pero tendremos que esperar por las indicaciones de la Secretaria de Educación y del Sector Salud”.

Es de mencionar que este edificio se entregó el pasado mes de julio y a los pocos días fueron robadas la malla perimetral y la puerta de acceso así como un motor del elevador que se utiliza para desplazar a los alumnos que presenten alguna discapacidad, además de llevarse sillas y documentos que había dentro de la dirección escolar.

